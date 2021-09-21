Провалля під залізничною колією на Буковині: коли відновиться рух потягів

Робітники сподіваються впоратися за кілька днів.
Провалля зупинило рух потягів на Буковині. Вирва, яка завглибшки понад шість метрів, утворилася просто під залізничною колією у селі Мамалига.
Коли зможуть відновити рух і як пасажири зараз дістаються пунктів призначення, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 21 вересня.
Колія висить у повітрі: під нею - яма. Але її вже добряче засипали і продовжують далі робити це. Привезли ще дві платформи великого каменю, а спочатку сипали гравій. Залізничники сподівалися впоратися за 10 годин. Але ні - шість вантажівок гравію провалля проковтнуло просто на очах у робітників: його глибина, схоже, більша, ніж спершу думали. Сподіваються впоратися за два-три дні.
"Більш стійкі породи туди засипаються, щоб стабілізувати. Далі випробування відбуваються, щоб переконатися, що вагу потягу і вібрацію буде витримано. Тоді відкривається рух", - каже керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.
Поки поїзди через станцію "Мамалига" у звичному режимі не курсують. Чотири сотні пасажирів поїзда "Київ-Чернівці" висадили. До пункту призначення, а це понад 60 км, люди діставалися автобусами "Укрзалізниці", а також на таксі й маршрутках. "Слава Богу, що ми поїздом у той момент не оказалися у тому місці і не провалилися в ті карстові печери. Тоді б, напевно, ніхто не залишився живий", - каже пасажирка поїзда Раїса Юрійчук.
Поки провалля не вдасться засипати, рух поїздів тут змінили. "Маємо близько 300 пасажирів, які сьогодні прямують поїздами 117-118, що прямують Чернівці-Чернігів. Всіх їх о 19:46 ми чекаємо. Два варіанти – або автобусами доставимо до станції "Мамалига", або в обхід через Тернопілля", - каже Олександр Перцовський.
Провалля утворилося над карстовими печерами, на дні яких, за словами місцевих, величезне озеро. Попередньо залізничники кажуть: усе сталося раптово, бо були дощі, зсунувся ґрунт. До речі, ця ділянка у них під особливим контролем. Поїзди тут завжди пригальмовують. Буквально напередодні, як утворилося провалля, тут проходив так званий вимірювач. Утім, нічого підозрілого не зафіксував. Залізничники це називають форсмажором, який спричинила природа.