Провели чотири години під суцільним вогнем: на Донеччині під час евакуації ледь не загинув поліційний екіпаж

На Донеччині під час евакуації пораненої ледь не загинув поліційний екіпаж “Білих янголів”. Із Курахового треба було вивозити жінку, яка третю добу чекала на допомогу. Дістатися до її оселі було майже неможливо, бо через кілька вулиць уже стояли окупанти.

Екіпаж ризикнув і потрапив під вогонь дронів. З одним з учасників тієї смертельно небезпечної евакуації розмовляла кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

Курахове. Донеччина. Всюди розбиті будівлі і дим від прильотів. Окупанти фактично у кількох кварталах звідси. Екіпаж поліції “Білі янголи” мчить рятувати поранену жінку.

На Донеччині під час евакуації ледь не загинув поліційний екіпаж / Скриншот із відео

Поранення обличчя літня жінка дістала ще 3 дні тому. В неї поцілив уламок. Через травму вона вже майже не могла говорити.

На Донеччині під час евакуації ледь не загинув поліційний екіпаж / Скриншот із відео

На збори лічені хвилини, однак їх вистачило аби окупанти розвідронами засікли евакуаційну машину. Почалось полювання. Перша вибухівка з ворожого безпілотника пробила паливний бак — автівка зупинилась.

Дрони скидали вибухівку майже безперервно. Росіяни намагались зруйнувати будинок — аби загинули всі, хто там ховався.

“Вони розбили дах того будинку, бачачи, що ми туди зайшли, але ми йшли з поширеною жінкою в червоній куртці і вони не могли не бачити, що з ними цивільні”, — каже т.в.о. начальника сектору евакуаційних заходів “Білі янголи” Покровського райуправління поліції Донеччини Василь Піпа.

Під суцільним вогнем екіпаж з двома цивільними провів чотири години. Скориставшись невеликою паузою в обстрілах копи з пораненою змогли перебігти до сусіднього будинку.

“Ми перейшли в інший будинок, там жила мати бійця зсу, який з 22 року служить”, — каже Василь Піпа.

Жінка усіх сховала — екіпаж тим часом пильнував, коли можна буде виїхати.

Сама господиня — попри те, що окупанти вже стояли за кілька вулиць, не хотіла кидати будинок і виїжджати. Поліцейські розуміли: якщо ворог дійде сюди, в матері захисника не буде жодного шансу вціліти. Тож почали вмовляти її їхати.

“Лишати матір нашого бійця, ми не мали взагалі морального права”, — каже Василь Піпа.

На Донеччині під час евакуації ледь не загинув поліційний екіпаж / Скриншот із відео

Дивом вдалось знайти покинуту машину на ходу. Вже у темряві, аби не засікли дрони, копи з цивільними врешті виїхали до своїх.

“Нам вдалось тоді виїхати самим і вивезти трьох людей”, — каже Василь Піпа.

Ця історія зі щасливим фіналом, каже Василь Піпа. Каже — врятувало екіпаж диво. Тож у підрозділі Білий янгол закликають жителів не тягнути до останнього і вчасно виїжджати, бо наступного разу дива може і не статися.

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