Провели надскладну операцію: лікарі врятували життя 76-річного дисидента Матусевича, який причетний до розвалу СРСР

У Національному інституті серцево-судинної хірургії зробили вкрай складну та небезпечну операцію, щоб урятувати життя Миколі Матусевичу - борцю за свободу, одному з тих, хто створив українську гельсінську групу, аби боротися за права людей. Сьогодні пацієнта вже виписали, йдеться в ТСН.

76-річний чоловік переніс надскладну операцію, був на межі життя і смерті. Ще в радянські часи він став одним з тих людей, які у 1976 році заснували українську гельсинську групу, аби боротися за права людей. Тоді зробити такий крок - це потрапити під репресії. Микола Матусевич був незаконно засуджений, відсидів у таборах, багато часу провів у карцері, голодував. Те, що СРСР розвалився - і його заслуга також.

Він не мав жодної матеріальної користі для себе зі своєї боротьби, його реабілітували, але живе він дуже скромно у Василькові. “ Я б ніколи не пішов у тюрму як дисидент, якби я не вірив, що “совєцького союзу” не буде. Я абсолютно не переживаю, що ми переможемо, це абсолютно”, - каже чоловік, який з такого приводу готується навіть збрити свої вуса.

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Директор інституту серцево-судинної хірургії каже, насправді з цим пацієнтом було не до жартів. "Це був один із найскладніших пацієнтів, які можна собі уявити. Тільки хірургічним шляхом можна було виконати це втручання. У нього аневризма несхідної аорти аж до стегнових артерій", - пояснює директор інституту Василь Лазоришенець.

Хірург Ігор Жеков каже, що з війною пацієнти стали дуже сильно затягувати з лікуванням. “Пан Матусевич прийшов практично на 5 стадії, він прийшов надважким, анатомія дуже складна, стінки аорти як такої не було”, - пояснює лікар, який і проводив операцію.

Матусевич продовжить лікування в інституті кардіології імені Стражеска. У нього є мета - за тиждень одужати повністю, адже 19 липня він планує святкувати свій 77-ий день народження.

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