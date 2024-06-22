Провидець побачив перемогу України у війні і назвав точний місяць

Старець Діонісій напророкував, що в липні буде закладено підґрунтя для перемоги України у війні.

Про це йдеться на YouTube-каналі "Український Молитовник".

Як пророкує провидець, бойові дії в Україні триватимуть ще певний час, але їхнє завершення вже не за горами. Діоносій також передбачає, що Росія готуватиме наступ на трьох напрямках.

Крім того, провидець віщує важкі бої у липні: тоді коли російські окупанти намагатимуться захопити нові об’єкти у Донецькій та Запорізькій областях.

Діонісій наголосив, що у липні буде закладено підґрунтя для перемоги України у війні. За прогнозами старця, у серпні ситуація на фронті покращиться: в української армії буде багато перемог, а російські війська відступлять.

Зі слів Діонісія, усі західні союзники об’єднаються заради відновлення справедливості та миру в Україні, а Росія отримає покарання за її злочини.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДВА УКРАЇНСЬКИХ МІСТА - В НЕБЕЗПЕЦІ! Відомий мольфар попередив про нову загрозу!

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