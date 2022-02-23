"Проводили спалювання під наглядом": в ДСНС прокоментували задимлення в Генконсульстві РФ у Львові

"Проводили спалювання під наглядом": в ДСНС прокоментували задимлення в Генконсульстві РФ у Львові

В ДСНС кажуть, що на території Генконсульства Росії у Львові не було пожежі, а проводилось спалювання під наглядом.

У середу, 23 лютого, працівники Генерального консульства Росії у Львові спалювали документи.

Як розповів ТСН.ua речник ДСНС у Львівській області Ігор Курус, вогнеборці отримали повідомлення про пожежу на території консульства близько 08:30 год. ранку.

"Надійшла інформації про пожежу на території, проте, коли приїхали вогнеборці до місця виклику, з'ясувалось, що на території працівниками проводиться спалювання під наглядом. Пожежі немає, допомоги рятувальників не було потрібно", - прокоментував Ігор Курус.

Відео з місця події опублікував львівський журналіст Олег Галів на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, на території генерального консульства Росії у Львові, що розташоване на вул. Костя Левицького, люди побачили вогонь та викликали пожежників. Рятувальники, які прибули на місце події, пожежі не виявили. З’ясувалося, що працівники консульства щось спалюють у бочці на території консульства. За даними ZAXID.NET, пожежників на територію не впустили. Представник консульства вийшов до них і повідомив, що все добре.

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