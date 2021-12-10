Провокація ФСБ з кораблем "Донбас" невипадково відбулася під час розмови Зеленського з Байденом - міністр оборони

Провокація ФСБ з кораблем "Донбас" невипадково відбулася під час розмови Зеленського з Байденом - міністр оборони

Українське судно на законних підставах перебувало в Азовському морі.

Заява російської ФСБ про те, що український пошуково-рятувальний корабель “Донбас” ледь не атакував Керченську протоку, була невипадковою провокацією.

Про це повідомив 9 грудня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, поширення такої інформації було дуже дивним, оскільки пошуково-рятувальне судно було без озброєння і виконувало свою роботу, перебуваючи за 18 морських миль (понад 33 км) від Керченської протоки в Азовському морі на законних підставах.

“Цікаво, що ця інформаційна атака була зроблена під час розмови президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом”, - зауважив міністр оборони, натякнувши на причину такої інформаційної атаки.

Олексій Резников також повідомив, що жодної загрози нашому екіпажу зі сторони росіян немає, судно повернулося до порту.

Нагадаємо, у ФСБ РФ заявили, що корабель "Донбас" Військово-морських сил України рухається у бік Керченської протоки і "становить загрозу".

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