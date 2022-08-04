Провокація: у спецслужбах України пояснили заяву РФ про обстріл колонії біля окупованого Донецька

Російські пропагандисти в своїх Telegram-каналах знов заявили про обстріл вже іншої колонії під Донецьком, 124-ї, на непідконтрольній ЗСУ території, де, начебто, знаходились українські військовополонені.

Проте, українські правоохоронці після попередніх уточнень повідомили, що станом на 17:30 інформація про перебування в цій колонії українських військовополонених не знайшла підтвердження.

Про це ТСН.ua повідомили наші джерела у спецслужбах.

За традицією, окупанти повідомили, що таким чином ЗСУ вбивають українських полонених, щоб позбутись свідків. Свідків чого саме – цього окупанти не уточнюють.

"Станом на 17.30 немає підтверджень того, що в колонії №124 поблизу Донецька знаходились українські військовополонені. Крім цього, інформація пропагандистів про обстріл цієї установи зі сторони ЗСУ, звісно, є інформаційною провокацією", - повідомили нам джерела в спецслужбах.

Так само відповіли нам і представники військової розвідки. Офіційно інформацію окупантів українські силові структури ще не коментують.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колонії у селищі Оленівка пролунав вибух. Там окупанти утримували в полоні українських військових, зокрема й захисників Маріуполя, а також цивільних.

Внаслідок вибуху могли загинути близько 40 людей, ще 130 – зазнати поранень. Точна кількість жертв та поранених наразі не відома.

Росія намагалася звинуватити в теракті ЗСУ. Проте за даними фахівців, у колонії була застосована російська термобарична зброя.

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