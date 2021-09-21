Проєкт держбюджету-2022: хто отримає більше коштів, а кому потрібно "затягнути паски"

Проєкт держбюджету-2022: хто отримає більше коштів, а кому потрібно "затягнути паски"

Уряд пропонує збільшити надходження до бюджету за рахунок нових податків.

У Верховній Раді стартував бюджетний процес. Наступного року нардепи очікують плавного зростання економіки. Уряд планує збільшити виплати медикам, освітянам, військовим та студентські стипендії. Менше фінансування отримають органи влади, натомість більше — силовики та антикорупційні органи. Уряд називає свій проєкт бюджету соціально-орієнтованим. Водночас пропонує збільшити надходження за рахунок нових податків.

Про це йдеться 21 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Реалістичний та збалансований — так щороку кожен уряд характеризує проєкт бюджету, який представляє. Водночас, чим ближче до його остаточного ухвалення, тим більше в ньому з'являється компромісів.

Не всім, кому треба, і не стільки, як хотілось — проєкт бюджету незмінно потрапляє під шквал критики. Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата, які слугують відправною точкою для нарахування багатьох соціальних виплат, зростуть лише на 200 гривень впродовж наступного року. Натомість міністр фінансів з гордістю каже про збільшення фінансування медицини та зарплат для медиків.

"У 2022 році безпрецедентно зростає обсяг коштів за програмою медгарантій — на 34 млрд грн, до 158 млрд грн. Зарплата лікаря у 2022 році буде понад 20 тис. грн, для середнього медперсоналу — 13500 грн", — говорить міністр фінансів Сергій Марченко.

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22 мільярди заклали на боротьбу з пандемією, на систему громадського здоров'я та закупівлю вакцин від COVID-19 — 6 мільярдів. Проте в опозиції незадоволені: кажуть, охорона здоров'я все одно залишиться недофінансованою.

"Сьогодні Мінфін пишається тим, що додав якихось 30 млрд грн на медгарантії, але, вибачте, закон чітко каже — на програму медгарантій держава має виділяти 5% ВВП. Зараз лише 2,9%", — зазначає нардепка "Голосу" Ольга Стефанішина.

Та й грошей на фінансування субсидій заклали замало, кажуть депутати.

"Очевидно, що у нас буде діра з субсидіями на наступний рік", — переконаний Тарас Батенко з депутатської групи "За майбутнє".

Натомість у монокоаліції урядовий проект бюджету оцінюють загалом позитивно. Наскільки ця підтримка щира, буде видно за результатами голосування за інший закон — про наповнення бюджету. Доля 30 мільярдів гривень, які вже вписали в доходи бюджету, залежить від того, чи погодяться депутати збільшити старі та запровадити нові податки.

А от від роздачі грошей на округи цього року вирішили відмовитись. Так званий соцеконом, завдяки якому депутати-мажоритарники могли, як кажуть, засівати округи, забезпечував їхні голоси для остаточного затвердження бюджету. Тепер ці гроші на розвиток регіонів лежатимуть у спеціальному фонді, і мажоритарники не зможуть представити фінансування регіональних проектів як свою заслугу.

Сьогодні бюджетний серіал у парламенті лише стартував. Попереду ще два читання і безліч поправок. Остаточно зверстати бюджет мають, як завжди, під кінець року.

Нагадаємо, що у вівторок, 21 вересня, уряд представив проєкт державного бюджету України на 2022 рік у Верховній Раді.

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