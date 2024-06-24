Проєкт перемоги України, наступ РФ та ядерна загроза: основні заяви Буданова зі свіжого інтерв'ю

За його даними, ситуація на фрронті "складна, але армагедону не буде".

Очільник української розвідки Кирило Буданов дав інтерв'ю американському виданню The Philadelphia Inquirer, де розповів про російський наступ на фронті, ставлення до скандального американського політика Дональда Трампа та оцінив ядерну загрозу з боку Росії.

ТСН.ua збірав основні тези головного розвідника України.

Буданов розповів, як Україні перемогти Росію у війні

На думку керівника ГУР, що відповіддю на перевагу Росії в живій силі повинні стати бойові технології, такі як нові варіанти безпілотників і засобами радіоелектронної боротьби.

"Технології матимуть досить важливе значення в цій війні, щоб ми не вели війну, поки не залишиться останній громадянин. Я фанат цього. Я виступаю за це з перших днів війни, відкрито кажучи, що поки війна буде стримуватися на нашій території, вона не торкнеться Росії", - сказав він.

Буданов додав, що від весни 2022 року у ГУР почали проводити значні операції на території Росії та попередив, що "будемо йти далі, чим більше у нас буде ресурсів для цього. І Росія почала це відчувати".

Наступ окупантів на Донеччині

За його даними, ситуація на фрронті "складна, але армагедону не буде".

Відповідаючи на запитання, чи може Україна зупинити нинішній наступ Росії на сході, де РФ здобула невеликі, але стабільні територіальні завоювання, Буданов відповів прямо: "Хороша новина полягає в тому, що Армагедону не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Так буде щонайменше місяць, легше не стане".

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Постачання зброї від партнерів

Буданов наголосив, що зброя та техніка від західних партнерів зараз надходить швидше, ніж місяць назад, але є один нюасн.

"Звичайно, постачання зброї відбувається швидше, ніж це було кілька місяців тому, але потреби України дуже високі, тому для нас було стратегічно важливо відновити поставки. І все-таки є питання обсягу", - зазначив очільник ГУР.

Чи є реальна ядерна загроза

Керівник ГУР вважає, що Путін не використає тактичну ядерну зброю.

"По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї. Яка користь від цього? У нас немає великого скупчення військ, для якого була б доречна така ядерна зброя", – сказав Буданов.

На його думку, використання ядерної зброї призведе до великих політичних ризиків для Путіна, чого очільник Кремля не може допустити.

"Я б додав, що червоні лінії Путіна щодо Криму багато разів перетиналися, коли Україна била там британськими ракетими по базах, і нічого не сталося. Якщо є хоч якийсь шанс переконати Путіна, що він не може перемогти, він може полягати в тому, щоб зробити контроль Москви над Кримом нездатним", - додав головний розвідник.

Як звільнити Крим

Голова української розвідки вважає, щоб повернути Крим під контроль України, достатньо відрізати окупаційне угроповання від поповнення запасів.

Він нагадав, що безпілотники українського виробництва “Магура” вже були використані для знищення кількох російських кораблів і змусили їх передислокуватися з Криму.

“Вони вже в пастці біля порту Новоросійськ. Нам просто потрібно переконатися, що всі залишки флоту відкинуті на територію Російської Федерації. У Чорному морі вже давно не залишилося бойових кораблів”, - наголосив Буданов.

Наступним кроком є припинення всіх поставок російським військам у Криму через Керченський міст. Він вважає, що ATACMS, які Байден нарешті поставив в Україну останніми місяцями, можуть зрештою зруйнувати міст.

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Буданов розкрив своє ставлення до Трампа

Буданов прокоментував ймовірне президентство Дональда Трампа. Він оптимістично ставиться до цього.

"Вибори в США дуже непередбачувані", - сказав він.

"Якщо проаналізувати його публічні виступи, то він кілька разів змінював свою позицію. І сила американської системи в тому, що вона не дозволяє одній людині приймати рішення в односторонньому порядку", - сказав Буданов, додавши, що вірить в США і в те, що Україна разом з американцями досягнуть перемоги у війні проти РФ.

Нагадаємо, голова української розвідки Кирило Буданов розповів, чому Путін не оголошує мобілізацію в РФ.

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