Проєктувальник штаб-квартири для Apple і лондонського стадіону "Вемблі" взявся за відновлення Харкова

Він проєктував найбільший міст світу та найдорожчу будівлю планети, а тепер допомагатиме відбудовувати Харків. Норман Фостер – британський архітектор, якого вважають засновником стилю “хай-тек, вже пів року працює на генеральним планом міста, яке росіяни знищували обстрілами, йдеться в ТСН.

Експерти вважають 87-річного Нормана Фостера батьком мегаполісів, а його творіння - здатними випереджати час. Це і один із найдовших і найвищих мостів у світі - Віадук Мійо у Франції, а ще знаменитий лондонський стадіон «Вемблі» з розсувним дахом, 40-поверхова вежа Мері Екс у Лондоні - перший екологічний хмарочос у світі. Фостер розробляв дизайн штаб-квартири для Apple, науковий парк в Оксфорді, найдорожчу у світі будівлю в Гонконзі, лондонську мерію, будівлю парламенту Німеччини.

Вже пів року архітектор-мультимільйонер проєктує післявоєнний Харків. “Мені дуже цікаво працювати з Харковом. Це незвична комбінація культури, науки і промисловості. Рідко буває, щоб все було у одному місті. Ми провели понад 16 тисяч анкетувань, щоб зрозуміти, яким люди бачачь свої райони і що їм потрібно для комфорту”, - каже архітектор.

“Ви ж знаєте, що зараз без житла 150 тисяч людей”, - зазначає мер міста.

Руйнації у Харкові вражають. Росіяни розбомбили майже п’ять тисяч будівель, зруйновані десятки архітектурних пам’яток. Пів тисячі багатоповерхівок не підлягають відновленню і це можливість місту змінитися. В задумі архітектора - квартали, як у Європі, поділені на квадрати, а всередині кожного - вся необхідна інфраструктура: житло, місця для роботи, навчання та відпочинку. Радянські будівлі, яких у Харкові чимало, архітектор планує залишити, але осучаснити. “Абсолютно новий підхід був застосований. Тут озеленення, великі вікна та балкони. Люди продовжують тут жити. Ті, хто робив це проєктування – супер-спеціалісти. У нас є їхні контакти, ми з ними співпрацюємо”, - повідомляє віцепрезидентка фундації Нормана Фостера Єлена Фостер.

До роботи Норман Фостер залучив і харківських колег, разом створюватимуть у місті науковий парк. “Багатофункціональне містечко, але головна ідея цього проєкту - це експерементальне, наукове містечко на майданчику Барабашовського ринку”, - зазначає архітектор Максим Розенфельд.

Сам ринок - родзинка Харкова - залишитися. “Дуже велика перевага, що там є річка. Її треба відновити і зробити природний ландшафт. У мене досвід у проєктуванні наукових парків, починаючи від Apple у Кремнієвій долині, Сан-Хосе у Барселоні і закінчуючи Оксфордом. І основний меседж таких парків – це не парк, а наукова громада. Тобто ми повинні створити зону з університетами, будинками, місцями для відпочинку та зеленими зонами”, - додає Фостер.

Промисловий потенціал Харкова Норман Фостер пропонує використати для технологій майбутнього. Наприклад, модульні реактори стануть альтернативною енергетичною системою.

Генплан для Харкова його команда створила безкоштовно, а тепер готова допомогти у пошуку інвесторів для його втілення. “9 травня у Пампіду - найбільшій галереї Парижу, дерев’яний макет Харкова буде представлено для інвесторів. Це уже чудовий матеріал, з яким можна йти до фондів, послів, банків. Ми готові дати всіх експертів, які допомагатимуть вам”, - кажуть у фонді.

“Зрозуміло, що це буде різновекторна структура фінансування. Частина від нас як міста. Іншу частину ми обговорювали з Європейським інвестиційним банком. По-третє, я думаю, що ми звернемося до наших, до прикладу, ІТівців та інших, хто зараз зацікавлений у тому, щоб Харків відроджувався”, - повідомляє мер міста Ігор Терехов.

Є сподівання, що відновлення Харкова стане пілотним проєктом і ці ж технології та рішення зможуть використати інші міста України, поруйновані росіянами.

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