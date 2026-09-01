Проїзд по 30 гривень, обстріли чи відпустки: чому метро Києва втратило 700 тисяч пасажирів

У метрополітені Києва пояснили, чому зменшився пасажиропотік у столичній підземці

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У Київському метрополітені значно поменшало пасажирів. Це стало помітним з офіційних щотижневих звітів підприємства. Судячи з опублікованих даних, кількість пасажирів в метро Києва з липня по серпень скоротилася на 700 тисяч. Також зменшилася кількість пільговиків, яких перевозить підземка.

Динаміка пасажиропотоку в київському метро за липень та серпень

Статистика щотижневих перевезень у столичному метрополітені демонструє чітку тенденцію до зниження:

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7 липня: понад 4,6 мільйона пасажирів (із них більше ніж 1,1 мільйона — пільговики);

14 липня: 4,5 мільйона пасажирів (понад 1 мільйон — пільговики);

21 липня: 4,6 мільйона пасажирів (понад 1,1 мільйона — пільговики);

28 липня: майже 4,4 мільйона пасажирів ( 1,1 мільйона — пільговики);

4 серпня: 4,3 мільйона пасажирів ( 1,1 мільйона — пільговики);

11 серпня: 4,1 мільйона пасажирів (понад 1 мільйон — пільговики);

18 серпня: понад 4,2 мільйона пасажирів (понад 1,1 мільйона — пільговики);

25 серпня: 3,9 мільйона пасажирів (1 мільйон — пільговики).

Про малу кількість людей у вагонах метро містяни почали писати в соціальних мережах вже за тиждень після 15 липня — дати здорожчання вартості проїзду від 8 до 30 гривень.

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Здорожчання проїзду в метро та думка експертів

Чи пов’язане поточне скорочення перевезень із підняттям вартості проїзду у громадському транспорті, експерти підтвердити поки не готові. Вони зазначають, що аналізувати зміну кількості перевезених пасажирів від тижня до тижня не є показовим. До того ж багато містян досі користуються пільговими поїздками, придбаними оптом по 6,5 гривень, і мають змогу робити це до 15 вересня.

«Після цієї дати є сенс вивчати вплив нових цін на пасажиропотоки, оскільки поїздок по старих цінах вже не буде. Такий аналіз можна буде робити за підсумками місяця або ще краще кількох. Тоді це буде показово. Зараз зменшення пасажирів у розрізі тижня може бути пов’язано з сезоном відпусток і частими повітряними тривогами, під час яких рух поїздів в метро частково зупиняється», — кажуть активісти.

З іншого боку, падіння пасажиропотоку спостерігається саме наприкінці серпня, коли люди зазвичай повертаються до міста і навантаження на трансопрт має якраз зростати. Водночас російські нальоти почастішали минулого тижня — особливо в останні 5 днів, коли рух метрополітеном на червоній та зеленій лініях частково припинявся на тривалий час через постійні повітряні атаки ворога.

Винні обстріли і відпустки: пояснення від підземки

ТСН.ua поцікавився у Київського метрополітену, з чим саме там пов’язують зменшення кількості перевезень у метро.

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У метрополітені нагадують, що в умовах дії воєнного стану підземні споруди КП «Київський метрополітен» є об’єктами подвійного призначення: для перевезення пасажирів та для цивільного захисту як укриття. Зменшення кількості пасажирів у підприємстві більше пов’язують із повітряними атаками росіян, які останнім часом збільшилися.

«На час оголошення в Києві повітряної тривоги, відповідно до протокольного рішення Ради оборони міста Києва від 29.07.2022 №16, не здійснюється перевезення пасажирів наземними ділянками ліній метрополітену та призупиняється робота станцій метрополітену відкритого типу. Але продовжується перевезення пасажирів підземними ділянками ліній метрополітену, а вхід на ці станції в цей час є безперешкодним та безкоштовним для людей, які бажають скористатися станцією як укриттям», — повідомив ТСН.ua Дмитро Пінчук, заступник начальника КП «Київський метрополітен».

Посадовець також додає, що наступного дня після нічних масованих ворожих обстрілів міста та області в метрополітені може спостерігатися зменшення пасажироперевезень.

«Наразі ще рано робити оцінку щодо впливу нового тарифу, адже зниження показників пасажиропотоку зокрема зумовлене сезонним фактором. Традиційне літнє зменшення активності пасажирів пов’язане з періодом відпусток, канікулами у закладах освіти, а також виїздом частини містян за місто», — резюмує посадовець.

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Дата публікації 19:43, 21.07.25 Кількість переглядів 153 Люди ховалися в метро, в яке прилетіло! Вхід розтрощено! Київ зараз

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