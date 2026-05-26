Проїзд по 30 гривень та безліміт за 5000: у Києві планують радикально підняти тарифи на громадський транспорт

У Києві здорожчає проїзд

Тариф на транспорт у столиці хочуть підняти майже в чотири рази. Куди підуть ці гроші — у матеріалі кореспондентки «ТСН.Тижня» Ірини Прокоф’євої.

Нові тарифи на проїзд оприлюднили в понеділок. На вечір вівторка петиція проти них блискавично набрала необхідну кількість голосів. Десять тисяч обурених містян пригадали Віталію Кличку його публічну обіцянку не піднімати тарифи до кінця війни, і тепер вимагають у КМДА негайно переглянути це рішення.

Олександр Гречко, співзасновник ГО «Пасажири Києва»: «І от в понеділок ми побачили ці жахливі цифри, коли проїзний входить у топ-5 найдорожчих проїзних в Європі».

Скільки коштує проїзд в інших містах України? (Графіка ТСН)

Поки столиця готується до стрибка цін, ситуація в регіонах суттєво відрізняється:

Івано-Франківськ: базовий тариф становить 25 гривень (ціни підняли у квітні через здорожчання палива), але у разі оплати комунальною «Карткою івано-франківця» вартість становить лише 15 гривень.

Одеса: проїзд у міському електротранспорті утримується на рівні 15 гривень.

Львів: базовий тариф за умови оплати готівкою у водія становить 30 гривень. Проте якщо платити банківською карткою — ціна падає до 26 гривень, а через додаток — до 23 гривень (сюди інтегровано і приватні маршрутки).

Дніпро: проїзд у метро, трамваях та тролейбусах коштує стабільні 10 гривень.

Як система працює в Києві зараз та що пропонує КМДА?

«Для розуміння, як це працює зараз. У мене є спеціальний додаток, він називається „Київ Цифровий“, і в ньому є транспортна картка. У мене 50 поїздок, я їх придбала нещодавно. Кожна поїздка зараз, якщо купуєш гуртом, виходить 6,50. Я натискаю сюди, генерую квиток, заходжу в тролейбус і валідую. Одноразова поїздка коштує вісім гривень — на трамвай, тролейбус, метро і автобус», — каже кореспондентка ТСН Ірина Прокоф’єва.

І от всередині липня усе може кардинально змінитися. КМДА пропонує збільшити тариф на проїзд в чотири рази. Одноразова поїздка обходитиметься у 30 гривень — і такою ціна буде, навіть якщо купувати поїздки гуртом на картку. Але справжнє здивування викликала ціна на безлімітні місячні проїзні — майже 5000 гривень.

В розпорядженні журналістів опинився офіційний лист від економічного департаменту КМДА, який вираховував ці цифри.

Коли міська влада заводить розмову про економічне обґрунтування, то завжди має на увазі собівартість. В ній зашиті найбільші витрати — від оплати праці працівників депо до палива та електрики. Потім віднімають прибуток (наприклад, від реклами) і ділять суму на прогнозований пасажиропотік. Але в цьому і є головна проблема, адже реальну кількість пасажирів у Києві через відсутність обліку у приватників не знає абсолютно ніхто.

У ГО «Пасажири Києва» прямо підозрюють чиновників у лобіюванні інтересів «чорного налу» приватних перевізників.

«Частка людей певна відмовиться від такого транспорту і перейде до приватних перевізників, які завжди їдуть швидше. І які навіть можуть піти на демпінг і вони зроблять ціну нижче 25 гривень. Те, що пропонує КМДА, ну воно рятує маршрутників з кешем чорним, рятує кишені тих чиновників, які лобіюють ці рішення. І воно ніяк не рятує цю систему», — каже Олександр Гречко.

Чиновники в автобусах не їздять: відверте зізнання профільного департаменту

Знімальна група ТСН вирушила за офіційними роз’ясненнями безпосередньо до транспортного департаменту КМДА. Під час поїздки журналісти поцікавилися у керівника структури Сергія Підгайного, на чому пересувається він сам. Він відповідає, що на авто.

Попри це, Сергій Підгайний спробував розтлумачити логіку міської влади щодо радикального перегляду тарифної сітки.

«Знаєте, от економічна логіка дуже проста. Вона ж заключається в тому, що всі ми привикаємо, нам ж чим дешевше, тим краще, але ми хочемо платити дешево, а їздити за 8 гривень, виходити пити каву за 75, за 100. Місто Київ трималося, трималося до того моменту, коли бюджет не витримує цієї нагрузки», — каже Сергій Підгайний, директор департаменту транспорту КМДА.

Людською мовою це означає єдине — міський бюджет столиці більше не спроможний дотувати комунальну транспортну інфраструктуру в колишніх обсягах. Торік ці капітальні витрати склали гігантські 12 мільярдів гривень. Цьогоріч ці кошти планують екстрено перерозподілити на інші критичні напрямки.

«Це на сьогоднішній день, наше сьогодення — постійні попадання дронів і ракет по нашій інфраструктурі. Це оновлення інфраструктури, підготовка до зими. Це не просто так, що взяли прийняли рішення, бо так захотілося», — каже він.

Проте експерти наголошують: муніципальний транспорт — це не бізнес, який має окупатися, а соціальна послуга та потужний економічний мультиплікатор. Він має гарантувати, що хірурги, рятувальники чи енергетики вчасно дістануться своїх робочих місць, а сполучення між районами дозволить працювати малому бізнесу, який платить податки. Великогабаритні автобуси та трамваї є екологічними та розвантажують дороги від заторів. Тому вартість квитка має визначатися не покриттям собівартості, а готовністю мегаполіса інвестувати у власну якість життя.

Нові тарифи іще не остаточні і пропозиції, кажуть в КМДА, вітаються.

