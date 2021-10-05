Проїзд трасою Київ-Чоп після масової аварії частково відновили

Евакуатори прибирають понівечені автівки

Масштабна аварія на Львівщині. Там зіткнулось п’ять автомобілів - одна людина загинула. Рух трасою Київ-Чоп поблизу Яричева повністю був перекритий.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

На місці аварії працюють евакуатори. Проїзд звільниться, лише коли звідси приберуть потрощені авто.

Що відомо про обставини автотрощі - зіткнулося п’ять машин, серед них фура. За попередньою інформацією, 26-річний водій легковика, який рухався у напрямку Києва, виїхав на зустрічну, лобом у лоба врізався у фуру, після цього легковик відкинуло в бус, який їхав позаду, а далі ланцюгова реакція: постраждали ще дві автівки. Водій, який виїхав на зустрічну - загинув.

У поліцейських є версія, що він міг заснути, бо за попередніми даними, зовсім не гальмував. Його автівка перетворилася на металобрухт, з машини майже нічого не залишилося. Усі інші учасники руху вціліли.

Тут досі працюють слідчі та криміналісти. Патрульні організували реверсний рух.

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