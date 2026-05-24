Проїзд у Києві може здорожчати вчетверо: як це вдарить по сімейному бюджету містян

У Києві можуть суттєво зрости тарифи на громадський транспорт. КМДА пропонує встановити вартість одноразової поїздки на рівні 30 гривень, а безлімітний проїзний може коштувати майже 5 тисяч гривень. Петиція проти підвищення вже набрала необхідну кількість голосів.

Деталі розповідає ТСН.Тиждень

У столиці оприлюднили нові тарифи на проїзд у громадському транспорті, які можуть запровадити вже з середини липня. Пропозиція КМДА передбачає підвищення вартості одноразової поїздки з нинішніх 8 гривень до 30 гривень.

Якщо купувати поїздки гуртом, ціна також зросте. Окреме обурення містян викликала вартість безлімітного проїзного — майже 5 тисяч гривень.

На вечір вівторка петиція проти підвищення тарифів набрала необхідні 10 тисяч голосів. Її автори вимагають від міської влади переглянути рішення та нагадують меру Києва Віталію Кличку про обіцянку не піднімати тарифи до завершення війни.

Співзасновник громадської організації «Пасажири Києва» Олександр Гречко назвав запропоновані цифри «жахливими». За його словами, у разі запровадження нових тарифів київський проїзний може опинитися серед найдорожчих у Європі.

Як ціни у Києві виглядають на тлі інших міст

Нині одноразова поїздка в київському метро, автобусі, трамваї чи тролейбусі коштує 8 гривень. Якщо купувати поїздки через транспортну картку гуртом, одна поїздка може обходитися дешевше — приблизно 6,50 гривні.

Для порівняння, в Івано-Франківську базовий тариф становить 25 гривень, але за міською карткою — 15 гривень. В Одесі проїзд у міському електротранспорті коштує 15 гривень. У Львові базовий тариф сягає 30 гривень при оплаті готівкою, 26 гривень — банківською карткою та 23 гривні — через застосунок. У Дніпрі проїзд у метро, трамваях і тролейбусах коштує 10 гривень.

У КМДА кажуть про собівартість і дефіцит бюджету

У відповіді економічного департаменту КМДА йдеться, що 30 гривень — це лише запропонований новий тариф. Водночас «економічно обґрунтована» вартість, за розрахунками міста, є ще вищою: майже 65 гривень за поїздку в метро та 44 гривні — у наземному транспорті.

Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Підгайний пояснює, що бюджет столиці більше не витримує навантаження з дотування транспорту.

«Ми хочемо платити дешево, їздити за 8 гривень, а виходити пити каву за 75 чи 100. Місто Київ трималося до того моменту, коли бюджет не витримує цієї нагрузки», — заявив Підгайний.

За його словами, торік дотації на транспортну інфраструктуру становили близько 12 мільярдів гривень. Цьогоріч частину коштів хочуть спрямувати на підготовку міста до зими та відновлення інфраструктури після російських атак.

«Це постійні попадання дронів і ракет по нашій інфраструктурі, це оновлення інфраструктури, підготовка до зими. Це не просто так, що взяли й ухвалили рішення, бо так захотілося», — сказав посадовець.

Експерти вказують на проблему з пасажиропотоком

Директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк звертає увагу, що для точного розрахунку тарифу місто має розуміти реальний пасажиропотік. Проте, за його словами, у Києві ці дані залишаються непрозорими, зокрема через роботу приватних маршрутних перевізників.

Експерти наголошують: громадський транспорт — це не лише соціальна послуга, а й частина економічної інфраструктури міста. Від його доступності залежить, чи зможуть люди вчасно діставатися роботи, а бізнес — працювати в різних районах столиці.

Водночас у «Пасажирах Києва» побоюються, що різке підвищення тарифів може відштовхнути частину людей від комунального транспорту та переорієнтувати їх на приватних перевізників.

«Частина людей відмовиться від такого транспорту і перейде до приватних перевізників, які завжди їдуть швидше. Те, що пропонує КМДА, рятує маршрутників з кешем, але ніяк не рятує систему», — заявив Олександр Гречко.

У КМДА наголошують, що нові тарифи ще не є остаточними, а пропозиції щодо них готові розглядати.

Раніше ми повідомляли, що здорожчання проїзду у Київському метрополітені до 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік.

