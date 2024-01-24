“Пройшли 600 км пішки”: у Буданова розкрили всю правду про знищення Ту-22М в Росії

Головне управління розвідки розкрило подробиці надтяжкої спецоперації, за яку віддав життя один із бійців. Розвідники виконали секретне завдання під самим носом у ворога, аби українці могли спати спокійніше.

Усі подробиці цієї історії розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Унікальна спецоперація: в ГУР розкрили правду

Щоразу під час тривоги Повітряні сили повідомляють, які літаки здійнялися у небо, аби знову розпочати бомбити мирні українські міста. Серед них нерідко — бомбардувальник Ту-22М3. Аби обстрілів стало менше, розвідники подолали 600 кілометрів пішки, щоб знищити російські літаки, зробили спецпризначенці це просто під носом у ворога. Деталі цієї раніше засекреченої справи розповіли у ГУР.

“Щоб знищити російські бомбардувальники, українські розвідники подолали пішки понад 600 кілометрів територією противника. Отримали надважливе завдання — зупинити численні авіаудари по мирних містах України. Завдання виконали. Очевидно, що це завдало неабияких економічних збитків країні агресору та спровокувало панічні настрої серед місцевого населення і військовослужбовців РФ, адже сили та засоби спеціальних служб РФ були розпорошені. І не варто забувати про ще одне — шкоду для іміджу так званої “непереможності” армії РФ та “героїчності” її воєнно-політичного керівництва”, — йдеться у повідомленні.

Усі подробиці

Ця неймовірна спецоперація відбулася ще у серпні 2023-го. Тоді українські розвідники успішно знищили та вивели з ладу три російські бомбардувальники ТУ-22М3, що значно порушило плани військово-політичного керівництва РФ щодо завдання ракетних ударів по території України та фактично повністю дестабілізувало роботу аеродромів і пунктів базування дальньої авіації.

Спершу цю спецоперацію намагалися видати за роботу безпілотників, але навіть у британській розвідці не повірили, що знайшлися дрони, які змогли долетіти непоміченими до російського аеродрому “Сольц” у Новгородській області.

“Малоймовірно, що коптерні БПЛА мають достатній радіус дії, щоб досягти об'єкта Сольці-2 з-за меж Росії”, — зазначили у розвідці.

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Важка ціна за виконання завдання

Втім завдання виконано, однак за це розвідники заплатили високу ціну — ця спецоперація стала останньою для командира групи. Він прикривав відхід своїх, коли група потрапила у засідку росіян.

“Серпень 2023-го. У складі розвідувальної групи Олег Бабій подолав пішки понад 600 км по території противника, щоб виконати спеціальне бойове завдання — зупинити терористичні авіаційні бомбардування росіянами мирних українських міст. Пробравшись у глибокий тил противника, завдання розвідники виконали — знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу, однак і самі зазнали непоправних втрат. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками. У цьому бою, 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник підполковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув”, — повідомили в ГУР.

Що відомо про загиблого героя?

У ГУР розповідають, Олег Бабій з перших днів широкомасштабного вторгнення росіян організовував і здійснював спецоперації на тимчасово окупованих територіях України й на території противника, які насправді змінили хід цієї війни. На його рахунку — дев'ять успішних розвідувальних виходів у тил противника, дванадцять спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на тимчасово окупованих територіях України та в тилу противника.

Олег Бабій / Фото: gur.gov.ua

Виявлення до 70 важливих стратегічних об'єктів противника: командних пунктів, військової техніки, інженерно-фортифікаційного обладнання, тощо. Інформація про них використовувалася ЗСУ для планування операцій зі звільнення окупованих українських міст та завдання вогневого ураження по важливих ворожих цілях.

Завдяки успішному виконанню завдань групою полковника Бабія вдалося дезорганізувати логістику окупантів, знищити важливі об’єкти та елементи критичної інфраструктури.

Цілі підрозділи російських окупаційних військ втрачали боєздатність, систему управління військами та зброєю, зазнавали порушення комунікації, а відтак і зазнавали втрат оперативності у взаємодії зі своїм тилом. У загиблого героя залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Молодшій донечці на час смерті батька виповнився лише рік.

За свій героїчний подвиг, Олег Бабій нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену “Золота зірка” посмертно. 22 січня на День Соборності України полковнику офіційно відкрили меморіальну таблицю у школі, де він навчався.

Команда ТСН.ua щиро співчуває родині загиблого та дякує захисникам, які, попри шалені ризики, роблять все можливе, аби життя українців було безпечнішим. Слава Україні!

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