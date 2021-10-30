Пройшли тисячолітній шлях цивілізації за десятки років: Дмитро Комаров покаже сором’язливих аборигенів з Еквадору

Пройшли тисячолітній шлях цивілізації за десятки років: Дмитро Комаров покаже сором’язливих аборигенів з Еквадору

Цього разу мандрівник передав іще більше цінних та цікавих кадрів подорожі.

Інтерв'ю з убивцями, які ще 50 років тому всаджували в людей списи, ночівля на березі річки, де можна бути вбитим дикунами, укуси комах і багато цікавих героїв, - це кадри, які нам ексклюзивно передав головний мандрівник країни - Дмитро Комаров з Еквадору. Він нині ще там, за десятки годин льоту звідси. Чи все добре з Комаровим, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 29 жовтня.

Діма Комаров подався в Еквадор і знайшов там людей, які пройшли тисячолітній шлях цивілізації за десятки років.

Кілька днів знадобилося, щоб лише дістатися до аборигенів річкою. Проте, навіть мешканці джунглів дбають про своє здоров'я і перевірили, наскільки безпечний сам мандрівник.

Подорожі Комарова ніколи не минають легко. Еквадорські мандри винятком не стали. Частина групи загубилася і ночувати довелося не доїхавши до місця призначення, серед дикої природи

Іще й у місцях, де можуть бути агресивні племена, які зазвичай убивають усіх, хто потрапляє на їхню територію.

Цього разу мандрівник передав іще більше цінних та цікавих кадрів подорожі, бо в команді тепер два оператори. До Олександра Дмитрієва приєднався ще один Олександр, Шилов.

Уперше за багаторічний досвід знімання племен, Дмитро зустрів сором'язливих героїв.

Справді цікаві й невигадані історії з лісів Амазонії можна буде побачити вже 30 жовтня о 18:30 на каналі 1+1. Сама ж команда "Світу Навиворіт" досі залишається серед диких племен.

Але хоч як би це не було складно технічно, хлопці змогли передати вам частину своєї захопливої подорожі.

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