Пройшов "Азовсталь", полон і повернувся на фронт: в Україні попрощалися з легендарним воїном

Він воював за Україну 12 років. Пройшов бої за Маріуполь із двома кульовими пораненнями, пережив рік російського полону та втрату коханої жінки. Він був сапером, парамедиком і штурмовиком, але понад усе — людиною, яка на «Азовсталі» ділилася останніми крихтами їжі з тваринами.

Напередодні Житомир на колінах прощався з Олександром Журомскасом, відомим як «Друг Санька». Про неймовірний шлях воїна — в репортажі Наталі Нагорної.

Від сапера ДСНС до «Янголів Тайри»

Олександр Журомскас став на захист України ще 2014-го. В цивільному житті він працював сапером у ДСНС, але покликання привело його на фронт. 2017 року він доєднався до добровольчого підрозділу «Янголи Тайри».

Тайра (Юлія Паєвська), командирка підрозділу: «Я пам’ятаю, як він привозив поранених до госпіталю у Маріуполі. Я не зустрічала більш відданої ідеї свободи людини. Це мій близький друг, моя рідна людина. Росіяни винесли нам усім смертний вирок, але хріна вони вгадали. Ми мусимо зробити так, щоб усе це було недаремно».

Штурмовик «Ведмедів» і мрія про «хлібусичок»

2019 року Санька зрозумів, що хоче бути в самому епіцентрі бою, і перейшов до штурмового підрозділу «Ведмеді». Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. Попри два поранення він не залишив побратимів і перейшов на «Азовсталь».

Там, серед голоду та постійних авіаударів, Олександр мріяв про свіжий хліб, який лагідно називав «хлібусичком». Питав друзів: «Як гадаєте, чи вдасться колись ще спробувати свіжого хлібусичка?». Навіть у ті дні він знаходив сили годувати покинутих собак і котів, які приблудилися до заводу.

Полон і повернення у стрій

17 травня 2022 року Олександр вийшов з «Азовсталі» в полон. Уже за тиждень він дізнався про ще одну трагедію — на Луганщині загинула бойова медикиня Марічка, жінка, в яку він був закоханий.

Після майже року в неволі, у травні 2023-го, Олександр повернувся додому. Вже за чотири місяці він знову був у строю. Став сержантом, готувався отримати офіцерське звання.

Останній бій на Херсонщині

Сержант Олександр Журомскас загинув на Херсонщині разом з чотирма своїми бійцями — побратимами з позивними «Кот», «Могила», «Шкет» та «Акерман».

«Ведмідь», командир батальйону: «Сувора реальність війни: за 20 хвилин до цього ми стояли, розмовляли на вулиці, було сонце, сміялися… А через 20 хвилин ми вже діставали їх з-під завалів. Девіз нашого підрозділу: „Моя честь зветься гідністю“. Санька з честю пройшов цей шлях до кінця».

Санька — перший з цієї п’ятірки загиблих, з ким попрощалася громада. Побратими-морпіхи обіцяють: ворог дорого заплатить за кожне життя. Олександру Журомскасу назавжди залишиться 37.

