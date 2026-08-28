29 серпня: що відзначають в Україні та чому це важливо (фото, відео)

29 серпня — День пам’яті полеглих захисників / © Pixabay

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Завтра в Україні — День пам'яті полеглих захисників. Чи не у всіх містах організовують заходи пам'яті та молебні. На Михайлівській площі біля Стіни пам'яті у Києві вже також тривають приготування.

Там відкрили традиційну виставку світлин із виходу з Іловайська. Адже саме ця трагедія, що сталася у 2014 році, передувала запровадженню цього дня пам'яті.

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На виставці представлені світлини українських кореспондентів, які фіксували бої в цьому донбаському місті, оточеному росіянами влітку 12 років тому, та спробу виходу наших військових так званим «зеленим коридором».

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Туди ж, до Стіни пам'яті, вже привезли соняхи — ці квіти стали сумним символом Іловайської трагедії. Ввечері біля портретів розставлять лампадки. А вже завтра свої квіти понесуть офіційні делегації та всі небайдужі українці, які пам'ятають про страшну історію Іловайська або за всі 12 років війни втратили на ній своїх близьких.

Більше розкаже кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан.

Підступний розстріл у «зеленому коридорі»

Це місце в середмісті Києва вже давно називають молитовним. Стіна пам'яті біля Михайлівського Золотоверхого собору — саме сюди перші світлини та соняхи рідні полеглих бійців принесли ще у 2015 році.

Улітку 2014-го — на самому початку тоді ще неоголошеної російсько-української війни — українські армійці разом із добровольчими батальйонами намагалися зачистити Донбас від проросійських бойовиків. Але наприкінці серпня вони опинилися в Іловайську в оточенні 16-тисячної російської армії.

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Після тривалих переговорів Путін погодився випустити українських бійців з кільця так званим «зеленим коридором». Тоді більшість українців й уявити не могли, що вірити Кремлю не можна за жодних обставин. На світанку 29 серпня колону українських військових, яка виходила майже без зброї, росіяни підступно й цинічно розстріляли з «Градів» та важкого озброєння.

Іловайський котел — це орієнтовно чотири сотні загиблих, пів тисячі поранених та півтори сотні зниклих безвісти. Таких величезних втрат, як під Іловайськом, на той момент новітня Україна ще не бачила.

Історії незламних: «Балу» та «Циганок»

Вадим Савун на позивний «Балу» кладе квіти біля портретів побратимів, які навічно залишилися в тому так званому «зеленому коридорі». Йому під час виходу з Іловайська вдалося вижити. І після того жахливого котла він продовжив службу в лавах ЗСУ. «Балу», який був на війні з перших днів, звільнився лише минулого року.

«Я бачив, що це добром не закінчиться, тому ще з тих пір у мене до них, так би мовити, серйозне відношення: це агресор, це окупант! Фізично ці люди не з нами, як і багато тисяч уже загиблих, але я впевнений, що вони поруч, і вони нам допомагають — інакше б ми просто не вистояли», — переконаний ветеран Вадим Савун.

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Ще один захисник — Володимир Харкомець на позивний «Циганок».

«Якщо згадати Іловайський котел і Маріуполь — це буде велика різниця», — зауважує воїн.

Володимир теж пройшов Іловайський котел, де втратив палець і на півтора тижні опинився в російському полоні. Після звільнення знову став до війська. У складі морської піхоти захищав оточений Маріуполь. А далі — знову полон, щоправда, цього разу вже на довгі три з половиною роки. Звільнити його вдалося лише минулого літа.

Повернувшись нині до Стіни пам'яті та до світлин побратимів, «Циганок» засмучується, розуміючи, наскільки мало людей зараз пам'ятають про ті криваві події.

«У мене пов'язка, написано "Іловайськ". До мене жіночка підійшла, каже: "Що це у вас — Іловайськ?". Я їй став поставити запитання, а вона каже: "А я й не знала цього...". Тому у нас дуже багато людей забуло, що було в Іловайську. Це дуже сумно і дуже боляче», — із сумом розповідає військовослужбовець ЗСУ Володимир Харкомець.

Символ похиленого соняха

Але щороку про день, який визнали датою вшанування всіх полеглих захисників України, тут, біля Стіни пам'яті, нагадуватимуть трохи пожухлі соняхи.

Саме під такими 12 років тому в неприбраних полях Донбасу через цинічну агресію та зухвалу брехню росіян масово гинули українські добровольці.

«Вони дуже асоціюються — такі похилені соняхи застиглі, і поля-поля цих соняшників...» — підсумовують очевидці тих подій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КИЇВ ДРУГУ ДОБУ ПІД УДАРОМ! Росія знищила 90% ТОВАРНИХ СКЛАДІВ! | ТСН 20:00 28 серпня

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