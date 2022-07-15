Прожитковий мінімум зріс, але ціна на продуктовий кошик значно його перевищила: що можна купити

Це було передбачено у бюджеті ще минулого року, але такий стрибка цін, який був навесні ніхто не прогнозував, йдеться в ТСН.

Цінники в магазинах змінюються мало не щотижня і це помічають усі, хто прийшов на закупи. Чим обумовлений ріст цін - усі розуміють. Зокрема, на овочі, коли вони їдуть не з Херсону, а з Туреччини, а херсонські фермери вимушені просто викидати свої помідори та огірки, чи коли ворог вогнем нищить не лише зерносховища, а і цілі поля нашого майбутнього врожаю пшениці.

З першого липня прожитковий мінімум в Україні вставновлений на рівні 2,5 тисячі гривень. У порівнянні з минулим показником це більше лише на 100 грн. «На сьогоднішній день був закладений прожитковий мінімум один, він до речі був невиправдано низький, це визнавали абсолютно всі, але об’єктивно всі говорили, що в будь-якому місці України споживчий ринок набагато більший. Десь приблизно в два рази», - каже директор Інституту соціально-економічної трансформації Несходовський Ілля.

Також читайте HIMARS наближають переламний момент на фронті: знищення складів і психологічний тиск на окупантів

Що ж можна купити на 2,5 тисячі у столичному супермаркеті? ТСН спробувала зібрати базовий кошик із продуктами. Беремо сезонні овочі та фрукти, цукор, молоко, макарони та хліб. Додаємо крупи, два десятки яєць, літр соняшникової олії. Просимо зважити по кілограму курятини та свинини. Беремо палку ковбаси та сосисок . Дві упаковки кисломолочного сиру. Чаю й печиво. Це все, що вдалося придбати за прожитковий мінімум.

«Мені допомагає дитина, він мені дає ще одну пенсію, а без нього я б не вижила. У мене в основному все йде на продукти. Я завжди в жаху, як люди живуть на мінімалку», - каже пенсіонерка Тетяна.

За 2,5 - держава пропонує не лише нагодувати свого громадянина, цієї суми має вистачити іще і на одяг, продукти гігієни, та що не менш важливо – ліки, яких досить часто потребують саме пенсіонери. З цих самих грошей ще маєте сплатити комуналку, що нині теж не дешеве задоволення. Сюди також включений похід у театр чи кіно, утім лише раз на рік. Якщо звісно гроші залишаться.

«Я ходжу так само в магазини, я бачу, що ціни зростають, тому і передбачено було механізм соціальних виплат - пенсії зросли від березня дуже суттєво - на 14%, але я не кажу, що це останнє підвищення на цей рік, бо заплановано підвищення жовтня. Двічі на рік підвищується прожитковий - 1 липня і 1 грудня. В суботу прийняли зміни до бюджеті і на 73,8 млрд збільшили соц бюджет - це більше можливостей», - каже міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

У міністерстві економіки ж впевнені - найважчий період країна вже пережила. «Основний шок для економіки, інфляційний тиск, валютний тиск - це все відбулося в березні-квітні, зараз виробництво, імпорт-експорт більш-менш збалансовані», - каже заступник міністра економіки України Тарас Качка.

А отже, якщо нам вдасться зберегти цю навіть крихку стабільність, значного зростання цін вже не буде – впевнені в уряді.

Читайте також:

Незвичний табір влаштували на Миколаївщині для переселенців, щоб відволікти від війни

Від понеділка стартує мультипредметне тестування: абітурієнтам нагадують вимоги і правила в Україні і за кордоном

У Гаазі саме обговорювали злочини Росії, коли стався ракетний удар по Вінниці: реакція світової дипломатії