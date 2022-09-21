Прямий шантаж: військовий експерт розповів, чи застосує Росія ядерну зброю

Проте якщо це станеться, то США не залишать дії Росії безкарним.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт і політолог Дмитро Снєгирьов.

"Росіяни прямо натякають на можливість превентивного нанесення тактичного ядерного удару. Це відкрито говорить Медведєв. А він виконує роль покійного Жириновського. Тобто це вже прямий ядерний шантаж. Але США не залишать це просто так. Якщо буде нанесений тактичний ядерний удар по території незалежної держави. Не йдеться навіть про союзників блоку НАТО. І США не можуть дати слабини, оскільки за ними спостерігають Китай, Іран та Північна Корея. А тому вже попередили про "червоні лінії" з боку США, які не можуть переходити. І це розуміють у Кремлі. Для СРСР вторгнення до Афганістану закінчилось розпадом та ганебними мирними угодами. Таких прикладів в історії Росії багато. Росія - це медвідь, який став на задні лапи і думає, що їх хтось налякається", - сказав Снєгірьов.

Нагадаємо, військовий експерт прокоментував погрози Путіна застосувати ядерну зброю.

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