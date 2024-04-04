Прямий удар авіабомбою, брак їжі та зневіра: медсестра розповіла моторошні подробиці про "Азовсталь"

Операційна медсестра "Азову" Надія Яриш добровільно повернулась до Маріуполя, щоб на "Азовсталі" рятувати військових.

Про це вона розповіла в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Як медсестра погодилась повернутись до Маріуполя

Надія Яриш родом з Харківщини. Повномасштабну війну вона зустріла у Маріуполі. У лютому 2022 року жінка евакуювала тяжкопоранену прикордонницю з Маріуполя до Дніпра. І до кінця березня 2022 року пробула у Дніпрі, де допомагала евакуйовувати у безпечніші регіони поранених воїнів.

Надія Яриш розповіла, що через те, що вона була не зі своїми колегами, вважала себе дезертиркою, а тому погодилась повернутись до Маріуполя у березні 2022 року.

"Ми зібралися десь біля четвертої вечора. Біля кабінету командира сиділи ще два хірурга і два анестезіологи. І оце наша п'ятірка, яка 31 березня гелікоптерами повернулася на Маріуполь. Нас привезли на порт, звідки забрали нас азовці. У н ас було всього сім хвилин для того, щоб вигрузити із вертушок БК, загрузити туди поранених і втекти, тому що почався страшний обстріл", - згадує Надія Яриш.

Операційна медсестра пригадує, що тоді взяла із собою рюкзак, забитий знеболювальними. Але він потрапив під обстріл і згорів.

Ситуація на "Азовсталі" та обстріли

За словами Надії Яриш, на "Азовсталі" було багато поранених та бракувало медиків

"Там було більше 350 поранених, які треба слідкувати за лікуванням, треба робити перев'язки, треба слідкувати за тим, щоб вони приймали антибіотики, щоб не нагноїлися рани їхні. А нас було там дуже мало. В нас взагалі там було три медичні сестри, які займалися обезболюванням, потім роздавали антибіотики", - згадує медикиня.

Надія Яриш розповіла, що була у бункері, коли туди прилетіла російська авіабомба. Тоді загинуло троє поранених військових.

"Тоді це був дуже гучний вибух і дуже багато пилюки. Це все дим, пилюка. Я забігла в нашу кімнату, де ми проживали, знайшла маски і побігла по залу хлопцям роздати маски. Тому що дихати без маски взагалі неможливо", - пригадує медсестра.

Після цього госпіталь продовжив свою роботу. Проте проблеми почались із їжею, оскільки на кухню теж прилетіла бомба. За словами Надії, тоді тільки постраждав один хлопець.

На "Азовсталі" тоді харчувались кашею і маленьким шматком сала, їжу приносили військові. Надія зазначає, що частину своєї порції вона віддавала пораненим.

Вона додає, що військові у заблокованому Маріуполі були зневірені, вони вважали, що про них забули і вони загинуть.

Надія Яриш зазначає, що не хотіла здаватись до полону, проте все ж виконала наказ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У свої 50 ДОБРОВІЛЬНО полетіла на оточену Азовсталь! Інтерв'ю з неймовірною оптимісткою Надією Яриш

Нагадаємо, боєць 3-ї штурмової розповів про польоти до оточеного Маріуполя та секретну операцію.

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