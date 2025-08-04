Причини пожежі у львівському готелі: очевидці кажуть про вибух (відео)

Пожежа у львівському готелі / © ДСНС

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Двоє госпіталізованих через пожежу в львівському готелі. Про займання ДСНС повідомили опівдні — горіло на дев’ятому поверсі 12-поверхового готелю. Густий чорний дим виривався з вікон. Рятувальникам довелось евакуювати кілька десятків людей. Відомо, що у готелі тимчасово проживали не лише туристи, а й вимушені переселенці, яких помістили туди на початку повномасштабного вторгнення.

Кореспондентка ТСН Марічка Кужик повідомила деталі та враження очевидців.

Готель розташований за два кілометри від центру Львова. Усередину досі нікого не пускають. Люди, які жили тут, у цьому готелі, змушені чекати просто на вулиці.

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Пожежу вже загасили, але евакуація була терміновою. Люди вибігали буквально в тому, у чому були з дітьми, з тваринами. У готелі мешкали, як тимчасові постояльці, так і внутрішні переселенці знайшли тут прихисток ще від початку повномасштабної війни. Ось, що вони розповідають.

«Ми поки зрозуміли, що треба тікати, то зібралися, а вже вийти не було можливості, бо всі поверхи в диму, а на дев’ятому поверсі, хто його знає, що відбувається. Тоді чекали рятувальників, до нас зайшли, ми сиділи на балконі з ганчірочками мокрими», — каже мешканець готелю Іван Малинський

Займання виникло на дев’ятому поверсі через сильне задимлення.

Рятувальники евакуювали з готелю близько 20 людей, декого у захисних масках. Мешканці нижніх поверхів залишили будівлю самостійно.

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За попередній інформацією, причиною пожежі, міг стати вибух який прогримів в одному з номерів.

«Я була у кімнаті, там вибух був. Я так просто почула, що люди почали бігати по коридору, відчинила двері. Я побачила, що вже дим і вийшла просто. А так більше нічого не бачила», — каже мешканка готелю Дарія Богданова.

Іван Малинський назвав ймовірну причину вибуху.

«Хлопець на дев’ятому поверсі жив, у нього електровелосипед, цей електроровер стояв на зарядці і бахнула батарея, як кажуть», — розповів Іван.

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Остаточну причину займання наразі ще встановлюють експерти, скільки саме номерів зруйновано, або вигоріло, наразі невідомо. Триває обстеження будівлі.

Раніше міська рада повідомляла, що є шестеро постраждалих і серед них — двоє дітей. Та станом на зараз відомо, що у лікарнях перебуває лише двоє людей. Це 25-річний чоловік з опіками 16% тіла та ураженням дихальних шляхів. Його стан стабільний, а також жінка з отруєнням продуктами горіння. І її стан теж задовільний, кажуть медики.

Нагадаємо, у Львові 4 серпня спалахнула пожежа у готелі «Власта» на вул. Клепарівській.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! ПРИЧИНИ ВИБУХУ у ЛЬВОВІ! МЕШКАНЦІ ПРО ПЕРЕЖИТЕ

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