Є ознаки того, що ставлення жителів Придністров’я до Молдови змінюється. Фото: Benjamin Furst/Hans Lucas/Reuters Connect

Реклама

На лівому березі Дністра в Молдові лежить вузька смуга землі — сепаратистський регіон, що межує з Україною, де майорить російський прапор, дислокується російський гарнізон, а домівки опалюють газом, за який платить Москва. Попри це, Брюссель розпочав із Молдовою переговори про вступ до ЄС.

Gazeta Wyborcza проаналізувала для ТСН.ua «взаємодію без визнання». Економічні зв’язки Молдови і Придністров’я невпинно поглиблювалися, навіть тоді як політичний статус регіону залишався замороженим.

Реклама

Вразливі до російських грошей і дезінформації

Ще у 2020 році такі експерти, як Богдан Кошель, політолог Університету імені Адама Міцкевича в Познані, називали європейські зусилля зі збереження проєвропейського курсу Молдови «приреченими на провал», посилаючись на корумповані еліти по обидва боки річки та слабке відчуття державної ідентичності. Але тепер ця оцінка належить іншій епосі. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило рівняння.

Реклама

Як писав Павел Єндраль в OKO.press, Придністров’я можна назвати «республікою прагматичних олігархів». Безумовно, це територія під російським впливом.

Але нею керує не ідеологічне бачення «русского мира» і не клан, особисто відданий Володимиру Путіну, як у Чечні. У Придністров’ї на першому місці — бізнес-інтереси.

Відправною точкою для розуміння нинішньої ситуації є Угода про асоціацію між Європейським Союзом і Молдовою 2014 року. У середині грудня 2015 року Рада асоціації ЄС–Молдова поширила дію Поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі (DCFTA) на всю територію країни. Таким чином компанії на лівому березі отримали доступ до ринку ЄС за умови митного оформлення товарів через молдовську митницю.

Дослідники називають це стрижнем політики, яку проводять із 2005 року: «взаємодія без визнання».

Реклама

Із січня 2024 року компанії на лівому березі сплачують Кишиневу митні збори відповідно до Митного кодексу Молдови 2021 року — у розмірі 0,4% вартості експорту та 0,1% імпорту. ЗМІ в Тирасполі назвали цей крок «економічним геноцидом».

Відтоді Кишинів пішов далі. 1 вересня 2026 року він запровадив 20% податку на додану вартість, а також акцизи на предмети розкоші та підакцизні товари, що імпортуються до Придністров’я, зокрема алкоголь, тютюн, парфуми, ювелірні вироби, дорогоцінні метали та піротехніку. Георге Балан, колишній віцепрем’єр-міністр Молдови, назвав цей захід частиною зусиль із демонтажу контрабандних мереж, додавши, що головними перешкодами залишаються російські війська та склади озброєнь у регіоні. Очікується, що у 2027 році аналогічні правила поширять на енергетичні товари та метали.

Станом на березень 2024 року в Придністров’ї офіційно було зареєстровано 367 800 жителів, майже 359 000 із них — громадяни Молдови. Багато хто має два, три або навіть чотири паспорти. Соціальні послуги також заходять сюди ніби через бічні двері: програма Європейського Союзу із заходів зі зміцнення довіри допомагає фінансувати їх і на лівому березі Дністра.

Олігархи і зарплати простих людей

На практиці Придністров’я — це держава, що належить одній корпорації, за якою стоять пострадянські олігархи.

Реклама

«Шериф» — конгломерат, заснований колишніми співробітниками Міністерства внутрішніх справ Віктором Гушаном та Іллею Казмали, — володіє супермаркетами, автозаправними станціями, телевізійною мережею та значною частиною промисловості регіону. Його політичне крило, «Оновлення», з 2016 року має більшість у Верховній раді. Президентська посада також під його контролем: Вадим Красносельський, тісно пов’язаний із «Шерифом», у грудні 2021 року був переобраний, отримавши 79,4% голосів за явки лише 35,2% — рекордно низької для президентських виборів.

Російські субсидії перетворилися на важіль політичної підтримки. Фото: Andrea Mancini/Reuters Connect

Єдиним суперником, якого допустили до виборів, був Сергій Пинзар, чиновник із Григоріопольського району. Двом відомим опозиційним діячам — Анатолію Діруну та Миколі Малишеву — виборча комісія відмовила в реєстрації, пославшись на порушення у підписних листах.

Чотири роки потому, на виборах 30 листопада 2025 року, «Оновлення» здобуло всі 33 місця у Верховній раді. У 21 окрузі взагалі не було альтернативного кандидата. Явка становила 26%.

Водночас є ознаки того, що ставлення жителів Придністров’я до Молдови змінюється. Онлайн-опитування, проведене Zona de Securitate та WatchDog.MD у період із лютого до квітня 2026 року, показало, що 53% жителів лівого берега підтримали б реінтеграцію з Молдовою на гіпотетичному референдумі — проти 45% у 2024 році. Близько 30% заявили, що вважають Росію потенційною загрозою.

Жителі Придністров’я також добре усвідомлюють розрив у зарплатах. У 2023 році середня місячна зарплата брутто на лівому березі становила близько 360 доларів США — приблизно половину рівня правобережжя. За даними Фонду Фрідріха Науманна, у 2025 році ВВП регіону скоротився на 18%, а промислове виробництво — на 30%.

Центр східних досліджень повідомляє, що офіційна чисельність населення Придністров’я скоротилася з 740 000 у 1990 році до 455 000 на початку 2024-го, тоді як реальна кількість, імовірно, не перевищує 300 000. Пенсіонери становлять понад 30% населення. Однак ситуація на правому березі навряд чи набагато краща: з 1991 року Молдова втратила близько 35% населення, а приблизно 1–1,2 мільйона громадян Молдови працюють за кордоном.

Протягом трьох десятиліть регіон жив на фактично безкоштовному газі «Газпрому», який постачався за контрактом, підписаним Кишиневом. Тирасполь перепродавав його домогосподарствам і підприємствам за символічними цінами, а отримані кошти використовував, серед іншого, для фінансування пенсій.

Військова присутність Росії

У 2020 році російські сили оцінювали приблизно у два мотострілецькі батальйони, або 1 500–1 700 військових. Близько 400 із них були миротворцями, розміщеними відповідно до угоди 1992 року; решта належала до Оперативної групи російських військ. До 2023 року загальну чисельність оцінювали приблизно у 2 000 військових — без важкої техніки й без можливості становити серйозну військову загрозу для Молдови. У липні 2025 року посол Росії в Кишиневі заявив ТАСС, що залишилося близько 1 000 військових, головним завданням яких є охорона складів боєприпасів у Ковбасній. Президент Володимир Зеленський, натомість, у червні 2026 року назвав цифру 2 500.

Більшість рядових військовослужбовців — місцеві жителі з російськими паспортами, яких не ротують із Росії. Отже, їхнє виведення означало б не стільки фізичне переміщення військ, скільки зміну їхнього правового та військового статусу: людей, яких справді потрібно було б відправити назад до Росії, відносно небагато. Молдовські експерти відкрито стверджують, що російські сили можна було б повністю вивести з регіону — і без кровопролиття — шляхом демобілізації місцевого особового складу та індивідуальної депортації невеликої кількості російських офіцерів.

Згідно зі звітом Служби інформації та безпеки Молдови та Агентства військової розвідки від 21 серпня 2026 року, із приблизно 20 000 тонн боєприпасів, що зберігалися в Ковбасній у 2006 році, нині там залишається близько 14 000 тонн. Із них приблизно 2 800 тонн становлять вибухові матеріали.

Оскільки регіон дедалі більше відрізаний від Москви — що саме по собі є одним із наслідків російського вторгнення в Україну, — придністровські олігархи розуміють, що їм доведеться домовлятися з Європейським Союзом. Питання лише в тому, на які поступки вони готові піти.

План Брюсселя та Кишинева зрозумілий: спочатку вступ до ЄС, а реінтеграція має відбуватися паралельно й на умовах Кишинева.

«Олігархи — прагматичні люди, Їхня головна мета — заробляти гроші, тому вони працюватимуть із будь-ким, хто дозволить їм і надалі це робити», — підсумував голова асоціації Initiative 4 Peace Александру Фленкя.

Автор: Кшиштоф Катковський

Новини партнерів

Новини партнерів