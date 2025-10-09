Прикордонники по черзі купували собі 28-річну жінку: до чого тут мобілізація

Працівники ДБР разом з прикордонниками викрили жінку, яка за гроші виходила заміж за військовослужбовців та допомагала виїхати за кордон. / © ТСН

Стали відомі нові подробиці непересічної історії, про яку нещодавно повідомляло Державне бюро розслідувань. За даними відомства, на Одещині працвниками ДБР за сприяння Держприкордонслужби було викрито жінку 1996 року народження, яка мала інвалідність 2 групи та протягом останнього часу тричі, з невеликими інтервалами, виходила заміж за військовослужбовців, допомагала їм виїхати з України, сама поверталась, подавала на розлучення, а потім знов виходила заміж.

Як офіційно повідомило ДБР, крайнім офіційним чоловіком любительки виходити заміж став інспектор прикордонної служби.

«Так, інспектор прикордонної служби вирішив скористатися «успішним кейсом» та стати третім чоловіком аферистки. Після одруження він оформив догляд за дружиною та звільнився зі служби. Молодят затримали працівники ДБР на пункті пропуску під час спроби виїхати за кордон», — повідомило ДБР.

Своєю чергою, джерела ТСН.ua у Силах оборони розповіли, що до цього жінка уклала шлюб начебто також з прикордонником.

«Тобто спрацювало «сарафанне радіо» і після розлучення з одним прикордонником фігурантка уклала шлюб вже з іншим», — повідомили нам правоохоронці.

У ДБР офіційно кажуть, що за оперативними даними, такий фіктивний шлюб коштував військовослужбовцям 10 тисяч доларів США.

«Наразі подружжю повідомлено про підозру в ухиленні та пособництві ухиленню від військової служби (ч.4 ст.409 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі», — повідомляли у ДБР.

Вивозила чоловіка за кордон через 10 днів після весілля

Як виявилось, ця жінка стала не єдиною, яка протягом лічених місяців виходила заміж, розлучалася, а потім знов укладала шлюб.

В середині вересня Південне регіональне управління Державної прикордонної служби повідомило, що на автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» жінка з інвалідністю їхала з України у супроводі 30-річного чоловіка, з яким уклала шлюб лише 10 днів тому.

«Під час перевірки прикордонники Могилів-Подільського загону встановили, що попередній чоловік цієї жінки — також мобілізаційного віку — колись уже виїхав за кордон завдяки її супроводу і на батьківщину більше не повернувся. Сама жінка приїхала в Україну у травні 2023 року, а вже в листопаді офіційно розлучилася», — повідомили прикордонники.

Та додали: «Зважаючи на цей факт, правоохоронці вирішили детальніше перевірити документи та обставини подорожі молодої сім’ї. Під час співбесіди виявилося, що їхній шлюб має ознаки фіктивності: подружжя не змогло дати узгоджені відповіді навіть на прості запитання — де познайомилися, де проживають та інші».

Прикордонники відмовили у пропуску через державний кордон і направили до Національної поліції повідомлення про виявлення в діях жінки ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України — «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Фіктивний шлюб викривають швидше

Своєю чергою, адвокати раніше повідомляли, що довести фіктивність шлюбу — вкрай складна справа за умови, якщо жодна зі сторін в цьому не зізнається. Законодавство не регламентує того, скільки разів вільні чоловік або жінка можуть одружуватися та виходити заміж.

Але зараз, з огляду на низку викриттів, юристи кажуть, що є певні нюанси.

«Об’єктивно в законодавстві нічого не змінилося. Навіть в такому ланцюжку (який стався на Одещині — Ред.) довести фіктивність доволі складно. Але остаточне рішення ухвалює суд. За своїм внутрішнім переконанням суди здебільшого схиляються до позиції держави у подібних випадках. Скажу так: якщо суду продемонструють весь цей ланцюг, то суд, можливо, стовідсотково погодиться з органами звинувачення і визнає такий шлюб фіктивним. У нього, суда, є право визнати такий шлюб фіктивним. Ще 5 років тому суд би не визнав такий шлюб фіктивним. Сьогодні — ні. Суддя — така ж людина, як і всі. В сучасних умовах суддя може сказати, що йому достатньо внутрішнього переконання. І все», — каже адвокат Андрій Межирицький, який знається зокрема і на питаннях мобілізаційного законодавства.

