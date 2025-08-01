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- Ексклюзив ТСН
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Прильоти були страшні: кияни згадують ніч, яка зруйнувала їхні будинки
У Солом’янському районі столиці люди показали зруйноване житло після ворожої атаки. Вони розповіли, як пережили нічний обстріл і що втратили.
У ніч на 31 липня російські сили завдали чергового ракетного удару по Києву. Найбільше постраждав Солом’янський район.
Місцеві жителі показали, що залишилося від їхніх будинків, і розповіли кореспондентці ТСН Наталії Нагорній, як пережили обстріл.
«Наскільки сильно постраждало житло ваше? Розкажіть, будь ласка», — запитує журналістка.
«Це не моє житло. Ну, сильно. Дуже сильно. Якщо взяти 100% всієї будівлі, то це — найменше постраждала. Відсотків 60–70 ушкоджено. А в людей тут — набагато гірше. Тут ще нічого, а там — значно гірше», — розповідає Віктор.
Чоловік додає, що під час вибуху він не був на місці:
«Я живу на Колібрисі, це недалеко звідси. Там були сильніші прильоти. Отак от буває. Дуже сильно все постраждало», — зазначає він.
Інший мешканець — Богдан — у момент удару був у власному будинку:
«Це мій будинок, я був у ньому в той момент. Я вижив лише тому, що він маленький. Прийшов, щоб чесно сказати людям: ідіть в укриття. Я сам не ходив, як господар власного будинку. Але біля мене був триповерховий будинок. Якби там були люди… Не було б уже людей — от і все, як є», — каже він.
На питання про силу вибуху чоловік відповідає:
«Як сальто на велосипеді робити. Не раз гепався головою, знаю, що таке. Ходжу тепер, трохи „туплю“. У мене троє людей, два коти й собака вижили. Над собакою груша згоріла — а собака ціла. Я щасливий. У мене хати нема, а я щасливий», — каже Богдан.
Ще одна жінка показує свою зруйновану квартиру:
«Тріщина по всій стелі, і вікон взагалі немає. Заходьте, дивіться. Тут хтось був? Так, тут був чоловік, він уночі просто приїхав, хотів десь переночувати. Кухню рознесло, а тут ще щось стоїть. Ніяких вікон не залишилося. Як тут жити — незрозуміло. Він просто вночі приїхав, щоб десь поспати. Усе це впало просто на голову», — ділиться вона.
Нагадаємо, у ніч на 31 липня Росія здійснила масштабну атаку на Україну, випустивши 8 крилатих ракет «Іскандер-К» та застосувавши 309 дронів. Основним напрямком удару став Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти в Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці.
Одна з ракет влучила у житловий будинок, зруйнувавши цілий під’їзд із квартирами. Під завалами опинилися люди — їх довелося рятувати.