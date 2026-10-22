Атака на Київ. / © Associated Press

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У ніч проти 22 жовтня Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами і БпЛА. У кількох районах столиці є влучання і потерпілі.

Усе, що відомо про нічний удар по Києву, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Протягом ночі у столиці кілька разів оголошували тривогу жовтого і червоного рівнів. Остання закінчилася о 06:28. У Києві не одноразово лунали сильні вибухи.

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Станом на ранок відомо, що під час обстрілу постраждали 15 людей, серед них двоє 15-річних дітей. Вісім поранених перебувають у лікарнях.

Атака на Київ — які наслідки

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Печерському районі Києва внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю станції швидкої допомоги. Також понівечено шість автомобілів екстреної медичної допомоги.

Внаслідок обстрілу пошкоджена частина інфраструктури метрополітену на Південному мосту.

Водночас місцеві Телеграм-канали повідомляють, що після ракетної атаки спалахнули два торгові центри на Оболоні. Один із них — «Епіцентр» на Почайній, який фактично знищено.

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Зміни руху метро

У пресслужбі Київського метрополітену повідомили, що через обстріл було пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту. Саме тому моїзди на Сирецько-Печерській лінії будуть курсувати зі змінами.

«На „зеленій“ лінії метро поїзди тимчасово курсують між станціями „Сирець“ — „Видубичі“ та „Осокорки“ — „Червоний хутір“. Інтервали між поїздами можуть будуть збільшені», — йдеться у повідомленні.

Рух транспорту

У КМВА наголосили, що у зв’язку з атакою на столицю обмежено рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег.

Через тимчасові зміни в роботі «зеленої» лінії метротропллітену у столиці буде посилено роботу автобусних маршрутів № №22, 91.



На автобусному маршруті № 22 загальну кількість рухомого складу збільшать до 12 автобусів:

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5 автобусів курсуватимуть за скороченим маршрутом — від вулиці Тростянецької до станції метро «Либідська».

На автобусному маршруті № 91 кількість автобусів збільшать до 5.

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