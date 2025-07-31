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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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"Прильоти" у Києві: наслідки у Солом’янському та Святошинському районах зняли на відео

Журналісти ТСН зафіксували на відео масштаби руйнувань у Києві, де постраждали будинки, автомобілі та мирні мешканці.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пошкоджені квартири у Солом’янському районі Києва

Пошкоджені квартири у Солом’янському районі Києва / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Після нічної атаки на Київ 31 липня журналісти показали відео з місць «прильотів» у Солом’янському та Святошинському районах столиці. Місцевий мешканець, який тільки-но повернувся з фронту, розповів про пережиті удари.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Наталка Нагорна.

На місці удару по Солом’янському району пошкоджені квартири, автомобілі та поранені люди. Пошкоджень зазнав і медичний заклад: там вибило шибки.

Місцевий мешканець Володимир розповів, що лише нещодавно повернувся з фронту і у момент атаки перебував удома.

«Був вдома. Ну я інвалід, я поки одягну протези… Тільки з війни повернувся. Додому приїхав, а тут така історія», — поділився чоловік.

На місці «прильоту» по Святошинському району ударом знесло частину багатоквартирного будинку і загинули люди.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИЇВ у РУЇНАХ, ЛЮДИНА ПІД ЗАВАЛАМИ! Є ЗАГИБЛІ! КАДРИ ТСН, від яких щемить СЕРЦЕ!

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російська армія масовано атакувала Київ ракетами та дронами. Через ворожі удари загинули шестеро людей, понад 50 — постраждали. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Соломʼянськлму, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці — загалом це 27 локацій. Понівечені житлові будинки, згоріли авто. Після одного з «прильотів» майже повністю знищено дев’ятиповерховий будинок.

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