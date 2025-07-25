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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
2 хв

Примусової евакуації немає, але люди тікають: як війна руйнує життя і виганяє сім'ї з Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині відбувається евакуація сімей із дітьми.

Дніпропетровщина

Дніпропетровщина / © ТСН

Війна жене все більше людей з Дніпропетровщини. Масово виїжджають вже і з тих громад, де не оголошена примусова евакуація. Однак російські КАБи, ракети та дрони змушують кидати все і вирушати. Волонтери щодня вивозять з прифронтових сіл десятки жителів. Від початку року тільки гуманітарна місія «Проліска» доправила близько двох тисяч людей, шістсот з них — діти.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Світлана з чотирма дітьми виїздить з Маломихайлівки. Чоловік поки залишається. Найменші плачуть і туляться до старших. Ніяк не можуть розпрощатися з татком. Уже в автобусі Світлана повторює — не могла не їхати, надто небезпечно стало у селі.

“Мені дуже було важко я не могла ні спати ні їсти. Бо останні два дні у нас дуже сильно гупало, хата повністю двигтіла, малі вчора боялися страшне”, - каже вона.

Заспокоюють себе тим, що їдуть до дідуся на Черкащину. Сподіваються там буде тихіше.

Із сусіднього села виїздить мама трьох дітей Надія. Куди прямує — поки не знає. Однак залишатись після того, як хату побило уламками, не наважилася.

На інший вулиці бус зустрічають мама з донькою. Мабуть востаннє йдуть стежкою до батьківської хати, показуючи дорогу евакуаційникам. Виїжджають аж до Закарпаття. Вдома поки залишаються мама і брат.

Прощання рве серце — коли бус рушає, бабуся біжить слідом, аби благословити своїх дівчат.

Пані Любові 84 роки. Вона з села Гаврилівка. Її до евакуаційників вивіз син. Вона поволі дибає до машини. Їй дуже страшно їхати у невідомість. Однак каже, ще страшніше залишатись удома.

Від початку року евакуційники гуманітарної місії “Проліска” вивезли з найближчих до фронту сіл Дніпропетровщини близько двох тисяч людей. Останні тижні через масовані обстріли ситуація погіршилась — за день надходять десятки звернень.

Цього разу волонтерам вдалось вивезти подалі від фронту більше десяти людей, семеро з яких діти. Усім допоможуть знайти місце проживання та дістатись туди. Самі ж евакуаційники довго не відпочивають — ладнаються в дорогу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 НАЖИВО! НОВИНИ 25 ЛИПНЯ - П'ЯТНИЦЯ

Дата публікації
Кількість переглядів
160
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