Генераторами забезпечено лише 314 дитсадків Києва (61%).

Реклама

У мережі спалахнув гучний скандал довкола дитячого садочка №691 у Дніпровському районі Києва. Батьки вихованців повідомили про критичні умови: через відсутність опалення температура в приміщеннях опустилася до +2°С, дітей просять зігрівати грілками.

ТСН.ua з’ясував, що стало причиною колапсу та чому у садочках немає генераторів потрібної потужності.

Ситуація у садочку на вулиці Митрополита Андрея Шептицького стала показовим прикладом енергетичної вразливості Києва під час війни.

Реклама

Окрім холоду в групах, батьки з інших садочків району скаржаться на відсутність гарячого харчування — під час відключень дітям замість обідів давали яблука та печиво, а ввечері просили забирати малечу раніше, бо в закладі ставало темно.

Позиція району: причини холоду та переведення вихованців

Начальниця управління освіти Дніпровської РДА Наталія Іваніна у коментарі для ТСН.ua підтвердила факт зниження температури, але наголосила на техногенних причинах та оперативності переведення дітей.

«Ситуація в закладі №691 безпосередньо пов’язана з критичним станом енергосистеми. Внаслідок масованого удару по Києву та пошкодження інфраструктури, ТЕЦ-4 тимчасово припинила функціонування. Це призвело до зниження температури в багатьох закладах освіти району. Але дітей не залишили в холоді: вихованці тимчасово переведені до ЗДО №566 (вул. Всеволода Нестайка, 5А), де температура відповідає нормам», — пояснила посадовиця.

Вона запевнила, що рішення про призупинення роботи через надзвичайні ситуації приймається згідно із Законом «Про дошкільну освіту» та Санітарним регламентом, який забороняє перебування дітей у неопалюваних приміщеннях. Рішення про повне припинення роботи закладу через надзвичайні ситуації приймають засновник або військова адміністрація.

Реклама

Про технічні обмеження генераторів

Наталія Іваніна також роз’яснила, чому наявність генератора не завжди рятує від холоду:

«У нас у всіх закладах району встановлено резервні генератори. Але їхньої потужності вистачає лише на мінімальні потреби: освітлення укриттів, зв’язок та роботу індукційних плит. Ці джерела не можуть підтримувати повноцінну роботу системи опалення. У всьому районі лише 4 садочки мають надпотужні установки (30–50 кВт), які здатні забезпечити тепло».

Для покращення ситуації, 5 лютого у садок №691 додатково завезли генератор на 10 кВт для обігріву окремих групових приміщень.

Про «воєнне» меню: чому дітям дають «сухпайки»?

Щодо скарг на харчування, Іваніна послалася на Постанови Кабміну №305 та №1280 (від 08.10.2025), які адаптували норми під реалії блекаутів:

Реклама

«Якщо у закладі дошкільної освіти немає електрики, неможливо приготувати повноцінне гаряче харчування заклад має право тимчасово перейти на альтернативні варіанти харчування, не порушуючи законодавство. Нові норми дозволяють організовувати харчування без приготування гарячих страв. Це можуть бути продукти, які не потребують термічної обробки, але відповідають вимогам безпеки та харчової цінності», — зазначає Наталія Іваніна.

У разі відключень електроенергії застосовуються альтернативні схеми приготування або подачі їжі — використання термосів, закуплених напівфабрикатів, хліба, консервованих продуктів, соків тощо, що дозволяє забезпечити дітей повноцінним і безпечним харчуванням.

Що кажуть в КМДА: хто несе відповідальність?

Заступник директора Департаменту освіти і науки КМДА Ілля Пасько роз’яснив ТСН.ua управлінську вертикаль, яка визначає, хто має купувати генератори та лагодити садочки.

«Згідно з розпорядженням КМДА №1112, майно закладів освіти передано до сфери управління Районних державних адміністрацій (РДА). Саме вони, як головні розпорядники коштів, визначають пріоритетність потреб. Повноваження щодо фінансового забезпечення делеговані районам ще у 2011 році», — наголосив Ілля Пасько.

Реклама

Статистика по Києву:

Станом на 06.02.2026 у столиці працюють 515 садочків (25 тис. вихованців — 40% від складу).

Генераторами забезпечено 314 закладів (61%).

Заклади, де неможливо забезпечити температурний режим (згідно з регламентом це +19–23°C), мають призупиняти роботу.

За словами Паська, закупівля обладнання — це прямий обов’язок РДА. Якщо конкретний садочок не готовий до зими, питання слід адресувати районній владі, яка контролює ефективне використання майна.

Висновки та загрози

Поки освітяни Дніпровського району запевняють, що докладають максимум зусиль, приклад садочка №691 оголив системну проблему: понад 200 садочків столиці все ще не мають генераторів, а ті, що є, часто не здатні замінити централізоване опалення у разі зупинки ТЕЦ.

Батькам радять у разі порушення температурного режиму (нижче +19°C) вимагати від керівництва закладу або РДА тимчасового переведення дітей до належним чином обладнаних садочків.

Реклама