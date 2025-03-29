Пристрасті у родині Грицька та Одарки: що сталося між зірковими лелеками з України (відео)

Знамениті Одарка і Грицько — вже не пара / © pixabay.com

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До села Леляки, що на Полтавщині, повернулися лелеки. Зазвичай там жила знаменита пара Грицько та Одарка, але цьогоріч щось пішло не так. У сімейному ложі помітили чужинця.

Хто ще поселився у лелечому гнізді і що про цю ситуацію розповів науковець — дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Історія Грицька та Одарки

Неабиякі пристрасті розгорілися у знаменитій на весь світ лелечій родині Грицька та Одарки. Живуть вони у селі Леляки Лубенського району на Полтавщині. Та схоже на те, що господарка гнізда, яка першою повернулася з теплої Африки, не дочекалась свого «чоловіка», з яким вивела не одне потомство лелеченят. Вона не встояла перед настирним залицянням молодого бусла, і відповіла на нього взаємністю.

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Про перебіг подій в коментарі для TСН.ua розповів доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, а за сумісництвом науковий співробітник Національного природного парку «Пирятинський» Анатолій Подобайло, який уже третій рік веде відеоспостереження за лелечою парою.

«Наш канал зимою транслював годівницю, але, звичайно, головні герої нашого каналу — це лелеки. Коли вони повернулись, тоді все й почалося. Тому що все одразу пішло не так. Ми чекали на Грицька, він мав прилетіти 19 як минулого року, чекаємо 19 — нема, чекаємо 20 — нема, потім прилетів якийсь не Грицько, потоптався і втік. І нарешті прилетів старий птах, якого ми сприймали як Грицька. Тому що він впевнено поводився у гнізді, намагався поприбирати, почистити», — поділився Подобайло.

Він зазначив, що для того, аби чітко відрізнити птаха, його треба закільцювати.

«У нас закільцьовані діти Грицька і Одарки за два останні роки. А дорослих птахів неможливо закільцювати, тому що їх неможливо спіймати. Вони ж дорослі — і це був би стрес. Але наш лелека Грицько дуже чітко відрізняється за поведінкою. Він коли повертається до села — повернувся до гнізда, переконався, що все гаразд. І одразу летів до співробітника Національного парку нашого пирятинського, там його деколи підгодовували рибкою. І зрозуміло, що птах чужий туди б не потілетів, бо він не знає, що там можна випросити шось. Оцей молодий туди так і не звернувся,» — пояснив він.

Раннє повернення Одарки

Як з’ясувалося, птах, який повернувся до гнізда першим, то був не Грицько, а Одарка. Уперше за час спостережень вона повернулася раніше. Хоча за класикою першим з вирію повертається самець. Це характерно для багатьох птахів, так закладено природою, заявив Подобайло.

За його словами, завдання самця — знайти вільне гніздо у сприятливому природному середовищі, аби там було достатньо корму, щоб можна було прогодувати сім’ю. А самка повертається, як правило, на все готове.

Ті самці, які зволікають з перельотом, ризикують залишитись у гірших умовах. Так от, вона в той момент, коли у її гніздо сів чужинець, ходила луками у пошуках їжі. Побачивши конкурента ще на підльоті, Одарка буквально за кілька секунд повернулася до свого житла, розправила крила, прикривши ними свою власність, а непрошений гість одразу ж зник. Таким чином, господиня показала, що ніхто не має права до неї лізти.

«Молодий птах, який з’являвся, почав відвідувати наше гніздо, старий його прогнав раз, прогнав два, прогнав три і потім всі зрозуміли, що це Одарка. Одарка прийняла собі молодого приймака. Зараз формується повноцінна пара. Скажімо так, він явно недосвічений, він ще толком не вміє будувати гніздо», — сказав науковець.

Виникає запитання — що ж таки змусило Одраку поступитися і прийняти нового птаха? Анатолій Подобайло припустив, що причиною є затримка Грицька в дорозі.

«Чесно кажучи, я ще сподіваюсь що Грицько повернеться, тому що вже звикли до нього», — додав він.

Науковець зауважив — не можна виключати і того, що молодим нахабою є хтось із виводка пари. Може, він вилупився раніше. Однак цьому немає достовірних, науково обґрунтованих даних. Щоб це стверджувати чи заперечувати, потрібна генетична експертиза.

Що буде коли Грицько повернеться

Анатолій Подобайло повідомив, що коли Грицько повернеться, то однозначно, самці влаштують бійку, в якій переможе старий лелека. Молодий буде вигнаний з гнізда. Але, як би там не було, перше знесене Одаркою яйце буде запліднене його конкурентом.

«Грицько ще не повернувся, і я боюсь, якщо Грицько повернеться, то все почнеться від самого початку, тому що він точно буде намагатися прогнати цього молодого приймака», — вважає Подобайко.