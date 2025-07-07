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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
2 хв

Прицільний терор Харкова: Росія вдарила по житлових будинках і ТЦК, багато потерпілих

Росіяни масовано атакували Харків дронами. Що відомо про наслідки?

Автор публікації
Фото автора: Ольга Павловська Ольга Павловська
Наслідки атаки на Харків

Наслідки атаки на Харків / © Харківська обласна прокуратура

Росія масовано атакувала Харків. Кількість постраждалих наближається до сотні, серед них — діти. Росіяни цілили по ТЦК, а понівечили також житлові будинки, адмінбудівлі, підприємства, крамниці, автівки.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Під ударами безпілотників Харків був від пʼятої ранку. Вибухи лунали одразу у двох районах міста.

У багатоповерхівці спалахнула пожежа на горішніх поверхах. Рятувальники борються з вогнем і виводять жителів, які опинилися у пастці у власних оселях.

«Ворог продовжує тероризувати цивільне населення і бʼє, уражає винятково цивільну інфраструктуру. Це житловий будинок. Так, він був заселений. У ньому проживали люди. Всіх людей наразі евакуювали», — каже голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Понівечено багатоповерхівки, дитячий садок, супермаркет. Постраждалих — десятки. Двоє братів — 7 та 11 років — дістали поранення уламками скла. У трирічної дівчинки — вибухове поранення та акубаротравма. В її однолітки — гостра реакція на стрес.

Наслідки атаки на Харків / © ТСН

Наслідки атаки на Харків / © ТСН

Та за кілька годин — нова хвиля атаки. Шість вибухів за двадцять хвилин, усі в одному районі. Просто на дорогах палають авто.

У Сухопутних військах повідомили — під ударом був обласний ТЦК та прилегла територія. Троє людей з центру комплектування поранені.

Загалом через цей удар у місті ще понад 3 десятки потерпілих. Серед постраждалих — знову діти. Девʼятирічна дівчинка, а також хлопці семи та сімнадцяти років.

«Завдавав ударів один за одним з метою якомога більшого нанесення ударів серед цивільного населення посеред білого дня, коли всі люди працювали або перебували в будинках. Безпосередньо внаслідок атаки знищено кілька приватних будинків», — каже Спартак Борисенко, начальник управління Харківської обласної прокуратури.

Побило багатоповерхівки, транспорт, складські приміщення, підприємства та крамниці. Рятувальники та комунальники долають наслідки атаки.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 17:00 НАЖИВО! НОВИНИ 7 ЛИПНЯ — ПОНЕДІЛОК

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Дата публікації
Кількість переглядів
180
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