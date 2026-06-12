«Прив’язувала петарди до їхніх хвостів»: в Мережі не вщухає скандал навколо Мартиновської

Реакція Мережі на скандал з Ольгою Мартиновською / © Колаж ТСН

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Суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська опинилася в центрі скандалу після інтерв’ю телеведучій Маша Єфросиніна. Під час розмови, згадуючи дитинство, шеф-кухарка заявила, що нібито «кидала котів через дах» та «прив’язувала петарди до їхніх хвостів». Фрагмент швидко поширився соцмережами та викликав хвилю критики. Користувачів обурив не лише зміст висловлювань, а й те, що вони пролунали у жартівливій формі.

ТСН.ua зібрав реакції зоозахисників, політиків, колег Мартиновської та користувачів Мережі.

Мартиновська та Єфросиніна відреагували на скандал

Після суспільного резонансу першою відреагувала Єфросиніна. Вона заявила, що слова гості були невдалою «гіперболою», а не описом реальних подій. Також ведуча наголосила, що ні вона, ні Мартиновська не підтримують жорстокого поводження з тваринами, а скандальний уривок з випуску видалили.

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«Ми усвідомлюємо, що одна з фраз, яка прозвучала в цьому інтерв’ю, викликала негативну реакцію. Ні я, ні Оля не підтримуємо жорстоке поводження з тваринами. Фраза була невдалою гіперболою з боку гості, а не реальною історією її дитинства. Вона була використана для емоційного підсилення думки героїні, та не мала на меті схвалення або нормалізацію насильства щодо тварин. Ми прибираємо цей епізод з інтервʼю. Перепрошуємо всіх, кого це могло образити або засмутити», — зазначила Єфросиніна.

Згодом вибачення оприлюднила й сама Мартиновська. Вона запевнила, що не підтримує знущання над тваринами.

«Хочу щиро перепросити за ті неприємні відчуття, які довелося пережити під час перегляду мого інтерв’ю у Маші. Перепрошую за гіперболізацію цієї історії. Точно не хотіла зачепити ваші почуття. Не пропагую та не підтримую знущання чи насилля над тваринами. Мають бути тільки захист і любов. Такого більше не повториться», — зазначила суддя «МастерШеф».

Колеги Мартиновської стали на її захист

На тлі суспільного резонансу на захист Мартиновської виступили її колеги по шоу «МастерШеф». Зокрема, Володимир Ярославський заявив, що Мартиновська є доброю, щирою та чуйною людиною.

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«Я проти будь-якого жорстокого поводження з тваринами, без винятків. Олю знаю багато років — і знаю, яка вона насправді. Хто хоч раз був на інтерв’ю перед камерою — знає, як легко сказати щось не так, як мав на увазі. Стрес, хвилювання, і ти вже звучиш зовсім не так, як думаєш. Оля — добра, щира, чуйна людина, яка робить тисячі хороших справ щодня», — написав Ярославський.

Підтримав колегу й Ектор Хіменес-Браво.

«Олюню, ми знайомі вже 13 років і я знаю, яка ти добра і чуйна. До того ж неймовірно турботлива мама. Люблю тебе і обіймаю», — зазначив суддя «МастерШеф».

Реакція зоозахисників

Водночас представники зоозахисної спільноти відреагували критично. В UAnimals наголосили, що жорстокість до тварин не може бути частиною «теплих ностальгічних спогадів».

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«Коли багатомільйонна авдиторія, серед якої є і діти, і дорослі, чує подібні історії в такому контексті, це може нормалізувати жорстокість. Хтось може сприйняти це як щось допустиме або „веселе“», — зазначили зоозахисники.

Критично висловилася і співзасновниця ветеринарної клініки та колишня заступниця міністра розвитку економіки Світлана Панаіотіді.

«Така розповідь і такі слова є толеруванням жорстокого ставлення до тварин, навіть більше. Сприйняття як жарт того, що це типу по приколу. Але це не прикол і не можна так жартувати. Жорстокість це жорстокість», — зазначила жінка.

Своєю чергою депутатка Київської міської ради та адвокатка Зоя Ярош також засудила як висловлювання судді «МастерШефа», так і реакцію ведучої.

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«Коли одна, сміючись, розповідає в ефірі про вчинки, які на даний час є не тільки морально засуджуваними, а і кримінально караними, а інша своїм хиханням заохочує та легітимізує як самі вчинки, так і публічну їх прийнятність — це дно дна», — зазначила політикиня.

В Раді також відреагували на скандал

На скандал відреагували й у Верховній Раді. Співголова фракції «Європейська солідарність» та народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що була шокована висловлюваннями, які пролунали в інтерв’ю. За її словами, в умовах війни особливо нестерпно чути історії про жорстоке поводження з тваринами, озвучені публічними людьми.

«Скажу відверто — шокована. Ведуча Маша має мільйонну авдиторію, позиціонує себе як захисниця прав жінок, вона рольова модель для багатьох українок. Не зупинити цей спіч, не відмежуватися і не засудити, та ще і видати в ефір — це не відчувати суспільні настрої. Українці плачуть над історіями, коли наші героїчні рятувальники витягують з-під завалів людей і тварин. На цьому тлі відвертості про знущання над кошенятами — звучать ще огидніше», — зазначила Геращенко.

Вона також підтримала позицію зоозахисної організації UAnimals та повідомила, що міжфракційне об’єднання «Гуманна країна» планує звернутися до Комісії з журналістської етики через цей інцидент.

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«Я доєднуюся до заяви UAnimals із засудженням людей, що знущаються над тваринами. Це не можна толерувати!», — зазначила нардепка.

Як відреагувала Мережа

У соцмережах вибачення Ольги Мартиновської та пояснення Маші Єфросиніної не зняли хвилю обурення. Багато користувачів заявили, що не сприйняли версію про «гіперболу» та розкритикували як самі висловлювання, так і реакцію на скандал.

Реакція Мережі на скандал з Мартиновською / © Threads

Реакція Мережі на скандал з Мартиновською / © Threads

Реакція Мережі на скандал з Мартиновською / © Threads

Реакція Мережі на скандал з Мартиновською / © Threads

Реакція Мережі на скандал з Мартиновською / © Threads

Реакція Мережі на скандал з Мартиновською / © Threads

Реакція Мережі на скандал з Мартиновською / © Threads

Реакція Мережі на скандал з Мартиновською / © Threads

Реакція Мережі на скандал з Мартиновською / © Threads

Реакція Мережі на скандал з Мартиновською / © Threads

Реакція Мережі на скандал з Мартиновською / © Threads

Серед публічних осіб на ситуацію також відреагувала блогерка та телеведуча Олена Філонова. Вона заявила, що видалення фрагмента інтерв’ю не розв’язує проблему.

Реакція Олени Філонової на скандал з Мартиновською / © Threads

На скандал відреагувала й українська комікеса та блогерка Алла Волкова. Вона заявила, що дуже рада, що суспільство пожало засуджувати жорстоке поводження з тваринами. Вона також закликала не обмежуватися обговоренням скандалу довкола інтерв’ю, а підтримувати притулки та допомагати безпритульним тваринам.

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Реакція Алли Волкової на скандал з Мартиновською / © Threads

Продовження посту Алли Волкової / © Threads

Крім того, комікеса нагадала про історію Олексія Святогора, який раніше публічно заявляв про вбивства безпритульних тварин.

Реакція Алли Волкової на скандал з Мартиновською / © Threads

Нагадаємо, останніми тижнями широкий суспільний резонанс викликала ще одна історія жорстокого поводження з тваринами — у Павлограді Дніпропетровської області. На початку червня в соцмережах поширилося відео, на якому неповнолітня дівчина душить кота. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

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