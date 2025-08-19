"Привіт" від Путіна: чому Росія атакувала Кременчук під час зустрічі Зеленського з Трампом

Російський диктатор передав «привіт» Трампу, завдавши удар по Кременчуку

Росія знову завдала комбінованого удару ракетами та дронами по Україні. Під прицілом опинилася Полтавщина, місто Кременчук. Путін завдав повітряного удару під час історичної зустрічі у Білому домі, де президент США зустрічався з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Росія вдалася до чергового терористичного акту, вдаривши по критичній інфраструктурі та газовидобутку дронами, балістикою та крилатими ракетами. На ранок Кременчук був вкритий чорним димом від пожеж.

До атаки противник залучив 280 засобів повітряного нападу. Силами ППО було збито 236 повітряних цілей:

230 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів;

2 балістичні ракети Іскандер-М;

4 крилаті ракети Х-101.

Помста за «Дружбу»?

Експерти вважають, що це може бути помстою Путіна за пошкоджений газопровід «Дружба», який напередодні атакували українські дрони. Але є й інші, більш прагматичні причини.

На думку військового експерта Ігоря Романенка, Путін не бажає припинення війни в повітрі, окрім як зупинки завдавання ударів по критичній інфраструктурі, яка стосується енергетичних об’єктів.

«Путін хоче, щоб припинення повітряних атак стосувалося виключно енергетики та об’єктів виробництва і зберігання паливно-мастильних матеріалів. Щодо газопроводу „Дружба“, то там, щоб зупинити прокачування, потрібно було завдати ударів у трьох місцях, і це відбулося. Для росіян це дуже чутлива історія. Вони нас підштовхують до того, щоб ми погодилися на зупинення бойових дій у повітрі по енергетичних об’єктах. І зараз Путіну вигідно подавати це, як помсту за газопровід „Дружба“. Тобто не припинення всіх повітряних атак, а виключно табу на енергетику, бо для них це дуже болюче питання», — пояснює ТСН.ua Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці та заступника начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Генерал-лейтенант нагадує, що росіяни піднімали питання про зупинку повітряних ударів по енергетичних об’єктах ще у березні, але потім самі ж порушили цю домовленість, відновивши нанесення ударів по українській енергетиці.

«Відверто кажучи, нам не потрібно було тоді зупинятися, а продовжувати „жалити“ росіян. Єдине, що для завдавання суттєвих ударів по російській енергетиці нам не вистачало потужної бойової частини у дронах. Але й малою потужністю ми завдали росіянам великого клопоту. Бойової частини вистачало, щоб російські НПЗ займалися, вигорали і були частково знищені. У цьому питанні Україна досягла успіхів. Саме тому така боротьба триває і зараз», — каже Ігор Романенко.

Чого домагається Путін, обстрілюючи Кременчук

Експерт підкреслює, що повітряна атака Росії на Кременчук — це не лише помста Путіна за «Дружбу».

«Тут треба ширше дивитися на проблему. Російський диктатор цим ударом хоче домогтися зупинки ведення війни в повітрі по енергетичних об’єктах. Власне тому і завдавався цей удар — примушення через примус. Мовляв, бачите, Кременчук у вогні, так буде і надалі. Таким чином Путін приховує свою слабкість, росіяни не можуть захистити свої НПЗ, нафтопроводи та газопроводи від наших дронів. Ми наносимо найбільш ефективні удари по російських об’єктах, які пов’язані з виробленням та зберіганням паливно-мастильних матеріалів. Це значно підкошує боєздатність російських військ. Тому Путін, прикриваючи власну слабкість, вдається до повітряного терору, аби домогтися бажаного — зупинити атаки на власні енергетичні об’єкти», — зауважує військовий експерт.

Чи будуть нові ракетні удари і коли їх чекати

Ігор Романенко вважає, що після історичної зустрічі у Білому домі, до можливих переговорів — Зеленський, Путін, Трамп, росіяни будуть продовжувати повітряні атаки.

«Я гадаю, що Росія буде продовжувати повітряні атаки. Вони і надалі атакуватимуть наші об’єкти ВПК та військові аеродроми. А щодо енергетики, то тут буде певний режим вичікування. Путіну важливо показати, що він не в глухому куті, він буде намагатися виграти час та продовжувати бойові дії і разом з тим демонструвати, що він готовий брати участь у миротворчому процесі. Але тільки у тому, що вигідно йому, а це, повторюся — енергетичні об’єкти та підприємства з виготовлення та зберігання паливно-мастильних матеріалів», — каже Романенко.

Чому Путін хоче «енергетичного перемир’я»

Генерал-лейтенант додає, що від 2022 року росіяни атакують енергетичну інфраструктуру України, яку нам доводиться постійно відновлювати.

«Наші об’єкти енергетики росіяни атакують вже по декілька разів. На них не залишилося живого місця. А от у Росії таких об’єктів ще чимало. З появою нових далекобійних ракет та дронів наші удари можуть бути більш ефективними, тому Путін намагатиметься їх вберегти саме через „енергетичне перемир’я“», — зауважує військовий експерт.

Чи буде РФ бити ракетами по Києву?

Щодо ракетних та дронових ударів по Києву під час можливих переговорів, то Ігор Романенко каже, що все залежить від етапів цих перемовин.

«Гадаю, що так зухвало бити по Києву, як це було раніше, Путін не буде, але на певних етапах переговорного процесу такі удари цілком можливі. Зараз ще не зрозуміло до кінця, якими будуть ці перемовини: двосторонніми чи тристоронніми. Якщо російський диктатор відчує, що процес йде не за його правилами, то такі удари по Києву цілком можливі. За останній час росіяни зібрали достатньо засобів для нанесення масованого удару», — каже Ігор Романенко.

Чи будуть удари найближчими днями

Однією з можливих дат називають День Незалежності України. Росіяни можуть вдарити перед чи після 24 серпня.

«У цей період усім потрібно бути уважними до сигналу „повітряна тривога“, бо у росіян є можливості для завдавання удару, а до дат вони, як відомо, дуже охочі. Інша справа, якщо саме у ці дні буде активовано переговорний процес, тоді цей удар буде не таким масованим», — каже Ігор Романенко.

Провокації від росіян будуть постійно

Військовий експерт додає, що провокації з боку росіян у ці дні будуть стовідсотково.

«Після зустрічі Путіна з Трампом на Алясці, росіяни на Запорізькому напрямку відправили на штурм захоплений американський бронетранспортер М-113 і начепили на нього два прапори: американський і російський. Тобто вони постійно готують провокації, якщо не по суті, то з метою пропаганди, аби це виглядало креативно і було в їх інтересах. У даному випадку, це був такий собі „привіт“ для Трампа, який тепло прийняв російського диктатора на Алясці», — підсумовує Ігор Романенко.