Приїхали з Києва, бо там не було опалення: що у селі на Київщині кажуть про родину, яку вбив "Шахед"
Росіяни на Київщині поцілили у житловий будинок та вбили матір з немовлям і
Стали відомі додаткові подробиці про родину, яку росіяни вбили сьогодні дроном під Броварами на Київщині.
Як розповіла в коментарі для ТСН.ua староста села Погреби Віра Бойко, загибла Антоніна Зайченко нещодавно приїхала до їхнього села до родичів через відсутність в Києві опалення та відключень світла.
«Коли у цієї жінки народилася дитина, то вони переїхали сюди. В Києві було незручно заносити візочок на поверх, плюс відсутність тепла. Після влучання дрона цю родину намагався рятувати сусід, але, на жаль. Всередину упав дах будинку, без шансів», — повідомила нам Віра Бойко.
За її даними разом з жінкою та її немовлям загинула 12-річна дівчина, вона була племінницею загиблої та дитиною зі складною долею — свого часу у неї помер тато, тому дівчинку-підлітка виховували дідусь з бабусею. До цього Віра Бойко додала, що батько загиблої 6-місячної дитини перебуває в критичному стані.
Нагадаємо, росіяни атакували Київську область. Країна-терористка вбила жінку 1987 року народження, 6-місячне немовля та 12-річну дівчинку у селі Погреби Броварського району. Їхні тіла знайшли на місці пожежі приватного будинку. Також у цьому районі росіяни вбили чоловіка.