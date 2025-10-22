ТСН у соціальних мережах

Приїхали з Києва, бо там не було опалення: що у селі на Київщині кажуть про родину, яку вбив "Шахед"

Ігор Сєров
Росіяни дроном поцілили у житловий будинок / © ДСНС

Стали відомі додаткові подробиці про родину, яку росіяни вбили сьогодні дроном під Броварами на Київщині.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua староста села Погреби Віра Бойко, загибла Антоніна Зайченко нещодавно приїхала до їхнього села до родичів через відсутність в Києві опалення та відключень світла.

«Коли у цієї жінки народилася дитина, то вони переїхали сюди. В Києві було незручно заносити візочок на поверх, плюс відсутність тепла. Після влучання дрона цю родину намагався рятувати сусід, але, на жаль. Всередину упав дах будинку, без шансів», — повідомила нам Віра Бойко.

За її даними разом з жінкою та її немовлям загинула 12-річна дівчина, вона була племінницею загиблої та дитиною зі складною долею — свого часу у неї помер тато, тому дівчинку-підлітка виховували дідусь з бабусею. До цього Віра Бойко додала, що батько загиблої 6-місячної дитини перебуває в критичному стані.

Нагадаємо, росіяни атакували Київську область. Країна-терористка вбила жінку 1987 року народження, 6-місячне немовля та 12-річну дівчинку у селі Погреби Броварського району. Їхні тіла знайшли на місці пожежі приватного будинку. Також у цьому районі росіяни вбили чоловіка.

