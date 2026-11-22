Атака на Димер. / © ДСНС

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Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 22 листопада російська армія атакувала селище Димер у Київській області. Внаслідок удару БпЛА зазнав руйнувань п’ятиповерховий житловий будинок. Під завалами виявили тіла загиблих, зокрема 18-річного хлопця Романа.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Валентина Доброта, яка працює на місці трагедії.

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Як розповіли родичі загиблого, хлопець разом із мамою жив в іншому населеному пункті, але напередодні приїхав до Димера лише на одну ніч — йому потрібно було владнати з документами.

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Мати юнака вночі була на роботі. Рідні вмовляли хлопця поїхати разом із ними до села, однак він вирішив залишитися, адже вранці знову планував повертатися у справах.

Як додала у коментарі «Новини.LIVE» директорка дитсадка «Зернятко» у Димері пані Наталія, мати загиблого юнака працювала у цьому садочку помічницею вихователя.

За її словами, хлопець залишився вдома, поки батьки поїхали в село. Роман навчався на тракториста у професійно-технічному ліцеї і збирався відвезти документи на практику, тому лишився вдома.

Крім того, директорка розповіла, що пошкоджень зазнав і сам садочок, розташований за кілька метрів від пошкодженої п’ятиповерхівки. У будівлі дошкільного закладу повилітали понад 30–40 вікон, пошкоджені також вхідні та міжкімнатні двері й вентиляція. На щастя, серед дітей і працівників садочка постраждалих немає.

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За словами місцевих жителів, вибух у багатоповерхівці міг статися на рівні третього поверху. Унаслідок цього частина будинку обвалилася.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Ще понад десять людей не виходять на зв’язок. Серед тих, кого шукають, може бути дитина молодого подружжя. За словами очевидців, родина проживала у будинку, а після атаки доля дитини залишається невідомою.

Від самого ранку рятувальники розбирають зруйновані конструкції і знімають плити перекриття, намагаючись знайти людей, які можуть перебувати під завалами. До робіт залучили близько 120 рятувальників, також працюють кінологи. На момент останнього повідомлення вдалося зняти вже 25 плит перекриття.

Атака на Димер — подробиці

На світанку 22 листопада РФ атакувала багатоповерхівку у селищі Димер, що під Києвом. На місці «прильоту» виникла пожежа, зруйновано квартири від першого до п’ятого поверху. Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджено будівлю розташованого поруч дитячого садка і приміщення магазину.

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Понад десять людей досі не виходять на зв’язок. На місці працюють психологи, поліція та інші екстрені служби. Люди, які втратили житло, отримують допомогу й психологічну підтримку.

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