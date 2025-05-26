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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Приїхав, щоб відпочити на природі: на Київщині росіяни вбили науковця (фото, відео)

У Київській області під час масованої атаки Росії загинув науковець Микола Ліхтер.

Микола Ліхтер

Микола Ліхтер

У селі Мархалівка Київської області через російську атаку загинув науковець Микола Ліхтер. Чоловік мешкав у столиці, проте напередодні обстрілу приїхав до села, щоб відпочити.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Микола Ліхтер був доцентом Національного університету біоресурсів та природокористування України. Йому було 77 років.

Він приїхав напередодні у село, щоб провести час на природі. Будинок чоловіка майже не постраждав, проте за словами місцевих, його вбив уламок.

Науковець Микола Ліхтер / © ТСН

Науковець Микола Ліхтер / © ТСН

Дочка загиблого Тетяна Бондаренко розповіла, що її батько часто приїжджав до села.

«Тут природа, він завжди хотів жити на природі, у спокої», — каже вона.

Дружина Ганна загиблого каже, що у неї було погане передчуття та вона просила чоловіка залишитись вдома, проте він вирішив їхати.

«Я казала, нащо їхати, бо вони бомбитимуть приміські території», — каже Ганна Ліхтер.

Донька та дружина Миколи Ліхтера / © ТСН

Донька та дружина Миколи Ліхтера / © ТСН

Нагадаємо, напередодні росіяни масовано атакували Київ та Київську область.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 НАЖИВО! НОВИНИ 26 ТРАВНЯ - ПОНЕДІЛОК

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