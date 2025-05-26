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Приїхав, щоб відпочити на природі: на Київщині росіяни вбили науковця (фото, відео)
У Київській області під час масованої атаки Росії загинув науковець Микола Ліхтер.
У селі Мархалівка Київської області через російську атаку загинув науковець Микола Ліхтер. Чоловік мешкав у столиці, проте напередодні обстрілу приїхав до села, щоб відпочити.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.
Микола Ліхтер був доцентом Національного університету біоресурсів та природокористування України. Йому було 77 років.
Він приїхав напередодні у село, щоб провести час на природі. Будинок чоловіка майже не постраждав, проте за словами місцевих, його вбив уламок.
Дочка загиблого Тетяна Бондаренко розповіла, що її батько часто приїжджав до села.
«Тут природа, він завжди хотів жити на природі, у спокої», — каже вона.
Дружина Ганна загиблого каже, що у неї було погане передчуття та вона просила чоловіка залишитись вдома, проте він вирішив їхати.
«Я казала, нащо їхати, бо вони бомбитимуть приміські території», — каже Ганна Ліхтер.
Нагадаємо, напередодні росіяни масовано атакували Київ та Київську область.
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