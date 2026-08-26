Прийшла на конкурс директорів у весільній сукні: вчителька, яка підірвала Мережу, розповіла, чим все закінчилось

Юлія Серебрякова

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Вчителька іноземних мов, кандидатка на посаду очільниці гімназії просто з власного весілля приїхала на захист стратегії розвитку закладу.

Вона успішно презентувала свою роботу, а вже за годину стала офіційною дружиною. Тепер замість шлюбної подорожі має встигнути за тиждень підготуватися до нового навчального року у новому колективі та на новій відповідальній посаді.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар'ї Назарової.

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З захисту стратегії — одразу до РАЦСу

Це фото за лічені години облетіло всі соціальні мережі: наречена у пишній весільній сукні — не на фотосесії й не в РАЦСі, а змагається в конкурсі на посаду директорки гімназії.

Часу на виступ у дівчини було обмаль, адже рівно за годину мала розпочатися урочиста весільна церемонія.

«З другої години дня на нас чекали родичі, друзі, гості. І в цей час, поки вони збиралися, я захищала стратегію розвитку! І вже звідти о 15:00 у нас була церемонія — як то кажуть, з корабля на бал», — посміхається нова директорка 22-ї гімназії Юлія Серебрякова.

Фото із конкурсу / © ТСН

Святкове вбрання дівчини конкурсну комісію неабияк здивувало. Проте на підсумкову оцінку професійних якостей претендентки, переконують посадовці, незвичайний вигляд аж ніяк не вплинув.

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«Ми дуже сильно здивувалися, коли побачили одну з претенденток на директора 22-ї гімназії, яка зайшла у весільній сукні й сказала: "Можна я буду виступати першою, тому що на 14:00 початок розгляду кандидатів, а на 15:00 вже розпис у РАЦСі?". Звісно, всі пішли назустріч, вона виступила першою. Але вона людина дуже фахова і дуже гарно підготувала стратегію розвитку», — розповів в.о. директора департаменту освіти Запорізької міськради Віталій Лисенко.

Підтримка нареченого та шалений тиждень підготовки

27-річна Юлія показує перші кадрові відео з весілля й розповідає, що святкову дату вони із судженим запланували ще рік тому. Проте в самий розпал приготувань, коли до події залишалися лічені дні, дізналася: саме в цей день вирішуватиметься її кар'єрне питання. Дівчина не приховує, що це був справді шалений тиждень.

«Це було повідомлення буквально за тиждень: мовляв, у п'ятницю захист, тож готуйтесь. Я кажу: "У мене ж весілля!". — "Добре, готуйся!" (сміється). Тому вийшло дві найважливіші події в один день», — згадує Юлія.

Весілля Юлії / © ТСН

Поки дівчина презентувала свою стратегію та виборювала право очолити навчальний заклад, біля укриття на неї терпляче чекав коханий.

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«Наречений сказав: "Я не здивований твоїм життям на роботі та роботою в моєму житті, тому їдемо, що робити! Це твоя кар'єра, твій шлях". Тому він завжди підтримує мене, дякую йому велике за те, що він це все терпить (сміється). Дійсно, він дуже підтримав і сказав: "Значить, так має бути"», — ділиться Юлія Серебрякова.

Мрія дитинства та нові виклики

Працювати в системі освіти Юлія мріяла з самого дитинства. Після закінчення університету викладала школярам англійську та іспанську мови.

«З дитинства гралася в школу: розписувала шафи, писала щоденники, журнали — мені все це дуже подобалось! Тому після університету мій перший та поки єдиний досвід був у гімназії №50, де я пропрацювала 6 років. І ось такі кардинальні зміни», — розповідає освітянка.

Тепер на Юлію чекає відповідальний етап — знайомство з новим педагогічним колективом та директорська посада. Під її керівництвом відтепер перебуватиме понад чотириста учнів та близько вісімдесяти педагогів. І на підготовку до навчального року в неї знову є лише один тиждень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ХТО ГАЛЬМУЄ санкції проти РФ? Жалоба в Чернігові! ПАУЗА віз у США | ТСН 16:00 26 СЕРПНЯ

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