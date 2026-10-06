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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Прийшов по посилку і потрапив у пекло: 15-річний хлопець дивом вижив після двох ударів РФ по пошті

У Синельниковому 15-річний хлопець вижив після удару двох безпілотників по відділенню пошти.

Автор публікації
Анастасія Невірна
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Хлопець вижив під час удару дронів

Хлопець вижив під час удару дронів / © Getty Images

15-річний Максим прийшов забрати посилку, коли поштове відділення у Синельниковому на Дніпропетровщині ворог атакував двома безпілотниками.

Троє людей тоді загинули. Максим опинився серед тяжкопоранених. Тиждень за його життя боролися лікарі. І тільки-но хлопець отямився — одразу заговорив про свою мрію.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Хлопець потрапив під атаку дронів

28 вересня Максим пішов забирати посилку у рідному Синельниковому. Згадує: щойно потрапив у приміщення пошти, побачив спалах і пролунав вибух.

«Шукаю посилку і чую вибух справа і удар в праве плече. Перший „Шахед“ прилетів, і стеля рушиться», — пригадує хлопець.

Слідом в уже охоплену полум’ям будівлю влетів ще один російський безпілотник.

«Через секунду — другий з лівого боку. Я ледве, бо в голові паморочиться, дійшов по уламках до вулиці. У мене артерія розірвана, руки… І я упав просто в калюжу», — розповідає Максим.

Далі — швидка, реанімація і п’ять діб у комі на межі життя та смерті. Лікарі буквально по шматочках збирали Максимові кістки та зшивали артерії.

«На ньому загорілась одежа, були пробиті груди, була зламана ключиця, зламана лопатка і підключична артерія, на жаль, не зупиняла кров, текла по ньому», — зазначає лікар.

Майже тиждень Максим сам не дихав. Йому перелили понад три літри крові, провели вже п’ять операцій, попереду ще мінімум десять, кажуть медики.

«Ключиця зліва зламана в 6 місцях. Зараз буде потрібно проводити операції, які дадуть можливість рухатися. Лопатка зліва перебита теж у кількох місцях. Багато пластики треба робити на ногах, щоб загоїлося», — додає медик.

Максим у лікарні / © ТСН

Максим у лікарні / © ТСН

Хлопець розповів про свою мрію

Найімовірніше, своє лікування Максим продовжить за кордоном. Там на нього чекає низка пластичних операцій. Попри тяжкий стан, хлопець впевнено одужує і постійно говорить про свою мрію — мотоцикл.

Максим усе життя займався спортом, розповідає мама. Підтягувався краще за усіх у школі, за що має купу нагород. Тож вона ні на секунду не сумнівається, що попри такі складні поранення її сильний хлопчик одужає.

Максим до атаки дронів / © ТСН

Максим до атаки дронів / © ТСН

У день, який назавжди змінив життя хлопця, війська РФ своєю мішенню обрали відділення пошти у Синельниковому. Цей удар забрав життя трьох людей, двоє з яких були майже однолітками Максима.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ НА ТСН ОНЛАЙН | 17:00 6 жовтня | МАРАФОН "ЄДИНІ НОВИНИ" НАЖИВО

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