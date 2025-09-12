"Признавайся н**уй": на Рівненщині дівчина змусила молодшу ученицю стати на коліна і побила її під сміх юрби

На Рівненщині побили школярку / © Прокуратура міста Києва

Реклама

На Рівненщині у місцевих пабліках почало ширитися відео, на якому школярі знущаються з восьмикласниці. В поліції одразу ж відкрили кримінальне провадження, а в ліцеї впізнали своїх учениць.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

На Рівненщині група знущалась із школярки. Відео хтось з присутніх зняв на даху недобудови. На кадрах дівчина стоїть навколішки, а її бє інша дівчина. А довкола чути галас та сміх.

Реклама

«Признавайся н**уй», — чути на відео.

Спершу відео ширилося у чатах школярів, а потім з’явилося у мережі і стало вірусним.

«Заступник директора увечері вчора мені зателефонувала і каже, у нас неприємність з’явилося відео у соціальних мережах воно шириться всюди, ми впізнали учнів нашого закладу», — каже директорка закладу Юлія Плющ.

Побаченим були приголомшені і у ліцеї, і в управлінні освіти. У поліції одразу відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Встановили неповнолітніх фігурантів. Взялися з’ясовувати обставини.

Реклама

Ця ситуація між дівчатами виникла не зненацька. Їй передували конфлікти, словесні образи та плітки, спершу ТСН розповіла потерпіла дівчинка з дозволу мами і в її присутності. Але за кілька годин після розмови жінка відмовилася, аби їхнє з донькою інтерв’ю показували в сюжеті.

Позицію іншої дівчинки та її батьків дізнатися не вдалося. Обидві родини хороші, дбають про дітей, кажуть у ліцеї, ніколи б не подумали, що таке може статися.

«І в одній, і в другій сім’ї тати захищають Батьківщину, а мами як можуть і працюють, виховують дітей, наразі сім’ї благополучні. Класні керівники гарно про дітей відгукувалися», — каже Юлія Плющ.

Понад тисячу адмінпротоколів за булінг склали в Україні за останні 4 роки, повідомляють у Нацполіції. Деякі перекваліфіковували у кримінал. От як хуліганство чи завдання ушкоджень.

Реклама

Подібні ситуації трапляються через бажання підлітків самоствердитись, каже дитячий лікар-психіатр. І це спостерігає впродовж десятків років своєї практики. А нині ще й діти відчувають додаткову напругу через війну.



Лікар Василь Галябар радить в жодному разі не замовчувати випадків цькувань чи образ, говорити з підлітками і чути їх. Якщо дитина стає жертвою булінгу словесного чи фізичних дій, то допомагати відстоювати свою позицію, а не спонукати терпіти чи до прикладу одразу переводити в іншу школу. Але допомоги дорослих потребує і та дитина, яка чомусь стала агресором.

«Ми захищать повинні і ту, яку ображають і ту, хто ображає. Бо та людина сама не розуміючи, що робить формує в себе відчуття, що можна світ змінити кулаком, але кулаком світ не зміниш», — каже Василь Галябар.

Нині в костопільському ліцеї проводять додаткові бесіди з учнями, хочуть зібрати і батьків, щоб унеможливити подібне. Це чекає і усі школи міста.

Водночас поліція спілкуватиметься і з іншими школярами, які на відео. Відповідальність за дії 9-тикласниці, яка била і принижувала іншу школярку, можуть понести її батьки — за неналежне виховання.

Реклама

У ліцеї ж сподіваються, що попри прикру ситуацію, ця — стане прикладом для учнів, як конфлікти вирішувати не варто.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 новини 12 вересня. Вбивцю Кірка ЗАТРИМАЛИ! За Тетяну Крупу внесли заставу