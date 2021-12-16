Пес Джек, якого лишили в парку на "Дорогожичах" у Києві, а потім забрали, повернувся до притулку: що сталося

Пес Джек, якого лишили в парку на "Дорогожичах" у Києві, а потім забрали, повернувся до притулку: що сталося

Перша власниця собаки, яка кинула його у парку, нікуди нібито не поїхала.

Пес Джек, якого лишили в парку на "Дорогожичах" у Києві, а потім забрали, повернувся до притулку.

Про це в ексклюзивному коментарі ТСН.ua розповіла помічниця директора притулку "Сіріус" Ірина Лозова.

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Лозова пояснила, що нові власники повернули Джека у притулок, оскільки він почав проявляти агресію. А в них дома ще живе маленький песик, на якого Джек кидався.

"Джек останнім часом став проявляти агресію і до інших собак, і до людей, зокрема до дітей. Тож ми наразі йому не будемо шукати нових господарів, собака зараз у притулку займається з кінологом. І коли вже заняття дадуть результат, тоді і займемся пошуками родини для Джека", - наголосила вона.

Фото із соцмереж

Крім того, помічниця директора притулку "Сіріус" розповіла, що перша власниця Джека, яка залишила його в парку, нікуди нібито не поїхала.

"До нас у притулок зателефонували місцеві і сказали, що власниця собаки до Польщі не поїхала, вона його просто покинула. Крім того, люди додали, що жінка жорстоко до нього ставилася і навіть била. Правда це чи ні, мені достеменно невідомо, але такий дзвінок у нас був", - додала Лозова.

Нагадаємо, у Києві на Дорогожичах власниця прив'язала собаку у парку та нібито поїхала за кордон. Поруч з собакою лежали його іграшки і записка: "Джек - хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки, тому мушу його залишити". Спочатку бідний песик боявся підходити до незнайомців, але скоро він зовсім замерз і знесилів. Бідолаха не міг зрозуміти, чому власниця наказала чекати, а сама так і не повернулась... Небайдужі кияни доправили Джека до ветклініки, а звідти він потрапив до притулку.

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