Пшонка відпочиває: у Києві здають в оренду квартиру "по-багатому" (фото)

За мандали із підсвіткою у санвузлах та італійській мармур на підлозі просять $2000 в місяць.

У Києві пропонують в оренду незвичну квартиру. Вона оформлена в стилі, який в народі прозвали "пшонка-стайл", через надмірну позолоту та ліпнину. Хоча, власники кажуть, що це дизайнерський ремонт, виконаний за авторським проєктом. Помешкання розташоване недалеко від палацу "Україна" на вулиці Василя Тютюнника (колишня назва - Анрі Барбюса).

"У квартирі виконано дорогий дизайнерський ремонт (2021) за авторським проєктом. У помешканні ніхто не жив, все абсолютно нове, робили ремонт "для себе" з найкращих дорогих матеріалів", - зазначається в оголошені.

Тут і додати нічого, бо все у цій квартирі "по-багатому".

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За місяць оренди помешкання просять $2000.

"Квартира - розташована на 18-му поверсі 20-поверхового житлового будинку, з приголомшливим видом на центр столиці. Її площа – 80,1 кв. м. Квартира поділена на дві зони, велика кухня-вітальня, простора спальня, гардероб, два санвузли, велика лоджія + відкритий балкон, вбудовані шафи, достатньо місця для зберігання речей. Балкон утеплений, встановлений кондиціонер, тепла підлога. Обладнаний під зону відпочинку", - зазначається в оголошені.

Ремонт виконаний з дорогих та якісних матеріалів:

на підлозі італійський мармур;

оздоблення стін – декоративна штукатурка + декоративна ліпнина з гіпсу;

на стелі у коридорі та вітальні вітражі з розписом та декоративним підсвічуванням;

у санвузлах – декоративні панно та підлоги зроблені за індивідуальним дизайном, у душовій – мозаїка, вся сантехніка італійська;

дорогі люстри та декоративне підсвічування, виробництва Італія.

"Усі меблі в квартирі - за індивідуальним замовленням, з дерева, покриття – рояльний лак. Всі міжкімнатні двері виконані за індивідуальним дизайном з вітражним склом, покриття дверей – рояльний лак. На балконі та в санвузлах декоративні мандали з підсвіткою та дзеркалами, так само виконані на замовлення", - зазначають в оголошенні.

Ця квартира, окрім пропозиції про оренду, ще й терміново продається, за неї просять $330 тисяч.

"Напевно, власників на такий ремонт надихнув відомий в Італії готель, він виконаний у схожому стилі. Як на мене, то вартість оренди такої квартири з якісним ремонтом абсолютно доречна. Вона коштує таких грошей. Тільки тепер треба знайти тих, кому сподобається таке житло. Як кажуть: на смак і колір усі фломастери різні. Я гадаю, що знайдеться людина, яка буде її винаймати. Тим паче, можуть знайтись і покупці – квартира продається", - прокоментував для сайту ТСН.ua Сергій Курганов, рієлтор-практик, гендиректор рієлторського об’єднання "Простор".

Цікаво, що в цьому самому будинку, ті самі власники, терміново продають, ще одну схожу по стилю квартиру, але за $250 тисяч. Зазначається, що у квартирі-"близнючці" теж виконаний дорогий дизайнерський ремонт за авторським проєктом у класичному стилі.

Нагадаємо, що в Києві знову впали ціни на оренду квартир. Причому це не пов'язано з попитом, головний фактор, - неспокійна ситуація в країні та періодичні обстріли столиці від початку 2023 року.

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