Психіатр-мільйонер Друзь планував придбати віллу в Туреччині за €650 тис – джерела

З’явились нові деталі у справі головного психіатра ЗСУ, якого викрила СБУ.

Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь 2024 року двічі їздив до Туреччини, де намагався купити за хабарі триповерхову віллу з басейном за 650 тис. євро.

Про це повідомили джерела ТСН.ua в СБУ.

Під час поїздок Друзь активно переписувався з ріелтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.

У тій же Туреччині живе його прийомна донька, для якої Друзь купив новеньку гібридну "Тойоту". Покупку психіатр зафільмував на свій телефон, "засвітивши" у склі власне обличчя.

Олег Друзь хотів купити віллу у Туреччині / Фото: джерела ТСН.ua

Вілла, яку хотів купити Олег Друзь / Фото: джерела ТСН.ua

Вілла, яку хотів придбати Олег Друзь / Фото: джерела ТСН.ua

Вілла, яку хотів придбати Олег Друзь / Фото: джерела ТСН.ua

Вілла, яку хотів придбати Олег Друзь / Фото: джерела ТСН.ua

Не шкодував Друзь грошей і на своїх собак. Лише за розкішний вольєр для їхнього утримання він заплатив 300 тис. грн.

Вольєр для собак Олега Друзя / Фото: джерела ТСН.ua

Вольєр для собак Олега Друзя / Фото: джерела ТСН.ua

Як стало відомо, нинішня дружина головного психіатра ЗСУ Ольга Сєдова – росіянка, але вже отримала українське громадянство. Її син – пасинок Друзя – живе у Києві, але і досі має російський паспорт.

Дружина Олега Друзя – росіянка / Фото: джерела ТСН.ua

Головний психіатр ЗСУ Друзь планував придбати віллу у Туреччині за €650 тис

Нагадаємо, суд взяв Друзя під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у 49 млн грн.

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