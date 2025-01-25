Психіатр-мільйонер Друзь планував придбати віллу в Туреччині за €650 тис – джерела

З’явились нові деталі у справі головного психіатра ЗСУ, якого викрила СБУ.
Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь 2024 року двічі їздив до Туреччини, де намагався купити за хабарі триповерхову віллу з басейном за 650 тис. євро.
Про це повідомили джерела ТСН.ua в СБУ.
Під час поїздок Друзь активно переписувався з ріелтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.
У тій же Туреччині живе його прийомна донька, для якої Друзь купив новеньку гібридну "Тойоту". Покупку психіатр зафільмував на свій телефон, "засвітивши" у склі власне обличчя.
Не шкодував Друзь грошей і на своїх собак. Лише за розкішний вольєр для їхнього утримання він заплатив 300 тис. грн.
Як стало відомо, нинішня дружина головного психіатра ЗСУ Ольга Сєдова – росіянка, але вже отримала українське громадянство. Її син – пасинок Друзя – живе у Києві, але і досі має російський паспорт.
Нагадаємо, суд взяв Друзя під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у 49 млн грн.
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