Психіатр-мільйонер із ЗСУ Олег Друзь: що відомо про всі корупційні скандали навколо медика у погонах

Мільйони готівкою, чотири нових BMW останніх моделей, кожна — за понад сто тисяч доларів. Земля та квартири по всій Україні. Такими статками під час повномасштабної війни обзавівся головний психіатр ЗСУ.

Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь потрапив у черговий корупційний скандал. За три роки війни він накопичив нерухомість, автопарк BMW і мільйони готівкою, оформлені на рідних та знайомих. Розслідування СБУ викрило схеми незаконного збагачення, включаючи численні обшуки. Раніше Друзя вже звинувачували в корупції у 2017 році.

Як медик у погонах виявився мільйонером — всі деталі в проєкті Хапуга.UA.

Служба безпеки України затримала заступника Голови Центральної ВЛК, який є головним військовим психіатром країни і до останніх днів вирішував питання щодо придатності військових до проходження служби.

Кадри, на яких оперативники розкладають банкноти по підлозі у кабінеті медика у погонах вражають.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Вражає і те, що за розмиленим зображенням ховається саме той лікар Олег Друзь, який оскандалився ще у 2017 році заявою про те, що 93% учасників АТО становлять загрозу для суспільства.

“Друзь Олег Васильович сьогодні на “Комітеті з питань охорони здоров'я” заявив (прочитав з власної презентації), що 93% учасників АТО є потенційною загрозою для суспільства (“прихований ворог”). За його словами, 93% нас — проблемні, і нас треба лікувати”, — цитував Друзя військовий Мартин Брест.

І це ще не всі його скандали. Ми дізналися значно більше — що говорять про психіатра-мільйонера сусіди? Де пройшли обшуки?

За мить розкажемо і навіть покажемо ексклюзивні кадри з маєтків лікаря-хапуги.

BMW Х7 2024 року, BMW Х5 2023 року; BMW Х7 2022 і ще одне BMW Х3 2022 року — Олег Друзь однозначно фанат німецького автопрому.

А ще він, як стало відомо після його затримання, любитель елітної нерухомості, бо ж за три роки війни придбав маєток в Обухівському районі Київщини, 2 квартири в столиці та апартаменти на березі моря — в Одесі, а ще 2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області.

Усе це спритний психіатр оформив на свою дружину, доньку, синів та знайомих.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Крім всього згаданого, і наголошую — незадекларованого — Служба безпеки неоднозначно пише про “інше майно” — і можна тільки здогадуватися, чим ще обзавівся Друзь і що вже просто не влізло в реліз правоохоронців,

Адже тільки готівкою у нього нарахували 152 тис. доларів США та 34 тисячі євро.

Загалом у матеріалах слідства мова йде про більш ніж один мільйон доларів, які так би мовити “заробив” під час повномасштабної російської навали головний психіатр ЗСУ. Про це йдеться в матеріалах справи Служби безпеки України:

“Цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США. При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації”.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Список того, що знайшли у лікаря-чиновника і те, за який короткий час він зміг усе це придбати — не залишає сумнівів у корупційному походженні такого майна. Хоча підкреслю — прокурори безумовно все це мають довести в суді. Та ми вирішили поїхати і особисто подивитись на заміську нерухомість одіозного полковника.

Один з будинків знаходиться в дачному кооперативі біля Українки. Їдемо за іншою адресою — село теж поблизу Українки.

Отже, обшуки відбувались за адресами нерухомості, яка зареєстрована на полковника Олега Друзя. Проте елітний автопарк та готівку чиновника знайшли в іншому маєтку, а отже, Друзь явно має приховані від очей квадратні метри. І їхні фото вражають.

Наразі Олега Друзя, як підкреслюється, “за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ”, затримала СБУ. Його підозрюють в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, все це тягне на 10 років в'язниці. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця. Але виявляється, що таке пан Друзь вже проходив.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Навесні 2017 року, перед скандалом з висловлюванням Друзя про 93% атовців, які нібито загрожують українському суспільству своєю травмованою психікою, він потрапив в інший скандал — корупційний. Тоді його як керівника психіатрії Центрального військового госпіталю, також затримала СБУ. При отриманні хабаря.

“А хочете прикол? Головний психіатр ЗСУ, якого зараз викрили на корупції — це Олег Друзь. Він просто відбитий корупціонер, якого у далекому 2017 році взагалі викривали на хабарі, коли він також очолював психіатрію Центрального військового госпіталю, його також тоді затримувало СБУ, справа досі лежить в суді”, — розповів Олег Симороз.

Прокуратура Києва спільно зі Службою безпеки буквально взяли Друзя і його спільників на гарячому. Хабарники вимагали та одержали 62 тисячі гривень від військовослужбовця за висновок про його непридатність до служби, аби він міг бути комісованим.

Після корупційної справи і скандальної заяви Олега Друзя тодішній міністр оборони звільнив його з посади. Та зрештою, замість реального терміну ув'язнення сьогодні ми бачимо Друзя на іншій топовій посаді, і судячи з матеріалів нової справи, часу на ній він не гаяв.

Ба більше, схоже, Друзю не довелося навіть змінювати кабінет. Ось це фото з обшуків у 2017 році, а це — у 2025. На них Олег Друзт на робочому місці в одному і тому ж приміщенні.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Крім того є повідомлення, що його родина має російське громадянство.

Хоч Друзь намагався виставити потенційними ворогами народу українців, які пройшли АТО, реальним внутрішнім ворогом, який вміє залишатися на плаву за будь-яких обставин, є корупціонери, які не гребують нічим і збагачуються на святому — на українському війську. Та за цією справою ми будемо ретельно стежити, аби не дати змоги поховати її.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЩОЙНО стало відомо! ПСИХІАТР-МІЛЬЙОНЕР із ЗСУ Олег ДРУЗЬ обвів навколо пальця УСІХ! ШОК! Хапуга.UA

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