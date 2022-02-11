Психологічний портрет “дніпровського стрільця”: експерти проаналізували відео з Артемієм Рябчуком та його почерк

Спеціалісти не знайшли очевидних ознак психічної хвороби у вбивці п’яти людей, але звернули увагу на малопомітні відхилення в його поведінці.

Уже цими вихідними Артемія Рябчука, який два тижні тому вбив п'ятьох людей і ще стількох поранив, мають відправити на психіатричну експертизу. Вона триватиме 21 день і має дати відповідь: чи при своєму розумі був строковик в момент розстрілу людей.

Тим часом ТСН дала подивитись фрагменти відео з першим допитом Рябчука, а також його власноручні записки психіатру, графологу і криміналісту.

Про те, що думають фахівці про психологічний стан і особистість убивці, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Відео з першим допитом Артемія Рябчука одразу після його затримання ми показали психіатру Олександру Іванову і судовому експерту Юрію Ірхіну. Психологу-графологу Марині Фоменко запропонували проаналізувати почерк дніпровського стрільця. Єдине, в чому сходяться думки усіх трьох спеціалістів - строковик Рябчук не виглядає людиною з психічним захворюванням.

“Я впевнений, що психічно він цілком здоровий”, - вважає судовий експерт і психолог-криміналіст Юрій Ірхін.

Передивившись відео допиту, він дивується: у стрільця не побачив жодного жалю до своїх жертв або каяття через скоєне. Ба більше, зізнається, що його вражає, як поводить себе Артемій Рябчук під час самого розстрілу.

“Як у комп’ютерній грі... Він ні за що не перечепився, не поводився як слон в крамниці посуду, хоч там і достатньо тісно. Жодного разу не спіткнувся через лежачих, жодного разу в калюжу крові не наступив, не посковзнувся”, - дивується фахівець.

Натомість психіатр Олександр Іванов переконаний, що у хлопця в момент стрілянини була змінена свідомість. На допиті він часто жаліється, що останні кілька тижнів перед трагічною ніччю мало спав. І саме це, переконаний психіатр, могло стати причиною того, що Рябчук взявся за зброю.

“Це все-таки стан зміненої свідомості, який настав виключно через недостатній сон. Я чудово розумію, що через тяжкість скоєного усвідомлення цього до нього ще не зовсім дійшло”, - говорить лікар.

Графолог Марина Фоменко, вивчивши почерк стрільця, відзначила, що манера його письма вказує на те, що Рябчук людина цілеспрямована і догматична. Всі свої плани він виношує довго і ретельно. Але цього разу сталося інакше. Вона припускає, що під час служби якийсь конфлікт або якась тривала некомфортна ситуація витягли на поверхню дуже старі спогади і тригери, і саме це призвело до стрілянини.

“Такі страшні випадки трапляються, коли йде ретравматизація. Тобто спрацьовує якийсь тригер, який був закладений ще з дитинства. І якщо ми поговоримо з друзями родини, вони скажуть, що це чудова родина. Але ми не знаємо, які там всередині були стосунки”, - говорить фахівчиня.

Відомо, що Артемій Рябчук жив у повній родині - з мамою, татом і старшою сестрою. Сім'я була набожною. В селі про них поганих слів не почуєш. У 2018 році від хвороби помер батько. Досі всі друзі і знайомі “дніпровського стрільця” приголомшені його вчинком.

Найпростішим поясненням було б те, що Рябчук має хворобу, яка досі себе не проявляла. Але судовий експерт Юрій Ірхін переконаний, недуг психіатрична експертиза навряд чи покаже.

Цими вихідними дніпровського стрільця відправлять на психіатричну експертизу

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