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Психологічний портрет “дніпровського стрільця”: експерти проаналізували відео з Артемієм Рябчуком та його почерк

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Психологічний портрет “дніпровського стрільця”: експерти проаналізували відео з Артемієм Рябчуком та його почерк

Спеціалісти не знайшли очевидних ознак психічної хвороби у вбивці п’яти людей, але звернули увагу на малопомітні відхилення в його поведінці.

Уже цими вихідними Артемія Рябчука, який два тижні тому вбив п'ятьох людей і ще стількох поранив, мають відправити на психіатричну експертизу. Вона триватиме 21 день і має дати відповідь: чи при своєму розумі був строковик в момент розстрілу людей. 

Тим часом ТСН дала подивитись фрагменти відео з першим допитом Рябчука, а також його власноручні записки психіатру, графологу і криміналісту. 

Про те, що думають фахівці про психологічний стан і особистість убивці, йдеться в сюжеті ТСН.19:30. 

Відео з першим допитом Артемія Рябчука одразу після його затримання ми показали психіатру Олександру Іванову і судовому експерту Юрію Ірхіну. Психологу-графологу Марині Фоменко запропонували проаналізувати почерк дніпровського стрільця. Єдине, в чому сходяться думки усіх трьох спеціалістів - строковик Рябчук не виглядає людиною з психічним захворюванням. 

“Я впевнений, що психічно він цілком здоровий”, - вважає судовий експерт і психолог-криміналіст Юрій Ірхін. 

Передивившись відео допиту, він дивується: у стрільця не побачив жодного жалю до своїх жертв або каяття через скоєне. Ба більше, зізнається, що його вражає, як поводить себе Артемій Рябчук під час самого розстрілу. 

“Як у комп’ютерній грі... Він ні за що не перечепився, не поводився як слон в крамниці посуду, хоч там і достатньо тісно. Жодного разу не спіткнувся через лежачих, жодного разу в калюжу крові не наступив, не посковзнувся”, - дивується фахівець.  

Натомість психіатр Олександр Іванов переконаний, що у хлопця в момент стрілянини була змінена свідомість. На допиті він часто жаліється, що останні кілька тижнів перед трагічною ніччю мало спав. І саме це, переконаний психіатр, могло стати причиною того, що Рябчук взявся за зброю. 

“Це все-таки стан зміненої свідомості, який настав виключно через недостатній сон. Я чудово розумію, що через тяжкість скоєного усвідомлення цього до нього ще не зовсім дійшло”, - говорить лікар.

Графолог Марина Фоменко, вивчивши почерк стрільця, відзначила, що манера його письма вказує на те, що Рябчук людина цілеспрямована і догматична. Всі свої плани він виношує довго і ретельно. Але цього разу сталося інакше. Вона припускає, що під час служби якийсь конфлікт або якась тривала некомфортна ситуація витягли на поверхню дуже старі спогади і тригери, і саме це призвело до стрілянини. 

“Такі страшні випадки трапляються, коли йде ретравматизація. Тобто спрацьовує якийсь тригер, який був закладений ще з дитинства. І якщо ми поговоримо з друзями родини, вони скажуть, що це чудова родина. Але ми не знаємо, які там всередині були стосунки”, - говорить фахівчиня.

Відомо, що Артемій Рябчук жив у повній родині - з мамою, татом і старшою сестрою. Сім'я була набожною. В селі про них поганих слів не почуєш. У 2018 році від хвороби помер батько. Досі всі друзі і знайомі “дніпровського стрільця” приголомшені його вчинком.

Найпростішим поясненням було б те, що Рябчук має хворобу, яка досі себе не проявляла. Але судовий експерт Юрій Ірхін переконаний, недуг психіатрична експертиза навряд чи покаже. 

Цими вихідними дніпровського стрільця відправлять на психіатричну експертизу

Цими вихідними дніпровського стрільця відправлять на психіатричну експертизу

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