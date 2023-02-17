Псковський окупант віз з України битий монітор 1228 км, щоб продати його за 244 грн 35 копійок (фото)

Зламаним пристроєм в Росії цікавились вже 49 разів, але поки його так ніхто і не купив.

На російській інтернет-платформі безкоштовних оголошень Avito.ru з’явилось оголошення про продаж розбитого монітора, який, за твердженням автора, був вивезений з України в якості трофею.

"Битый трофейный lg с украины", - пише росіянин з граматичними помилками.

Викрадений окупантами монітор з України. Скріншот

Продавець зазначає, що хоче отримати за монітор 500 російських рублів, що за сьогоднішнім курсом дорівнює 244 гривням 35 коп.

Опис монітора. Скріншот

На екрані монітора помітні 6 великих подряпин, а в облікових даних оголошення можно побачити, що цим товаром цікавились 49 разів. Проте за місяць від дати появи оголошення монітор так ніхто і не купив.

Крім цього, автор оголошення зазначає, що товар можно забрати за адресою Псков, вулиця Госпітальна, 17. Згідно мапи, за цією адресою знаходиться радянська багатоповерхівка, де в деяких квартирах є старі дерев’яні віконні рами радянського зразка. При цьому, район, де розташований будинок має назву Завеличчя. За даними Google-сервісів, відстань від Пскова до України – 1228 км.

Нагадаємо, 8 лютого Генштаб ЗСУ в своєму вечірньому зведенні повідомляв про мародерство окупантів на тимчасово непідконтрольній ЗСУ частині Херсонщини.

"В населених пунктах Громівка, Чаплинка, Мала Кардашинка, Зелене, Чулаківка та Нововолодимирівка Херсонської області, росіяни проводять щоденні обшуки, безчинства та грабежі місцевих жителів. Загарбники викрадають побутову техніку, телефони та усі цінні речі", - заявили в Генштабі ЗСУ.

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