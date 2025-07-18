Птах кинувся на російський дрон: чим це закінчилось і як почувається пернатий

Боривітер / © ТСН

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Птаха-захисника, який атакував ворожого дрона на передовій, врятували у Дніпрі. Боривітра зі зламаним крилом туди доправили військові, що стали свідками боротьби у небі. Птаха вони назвали Шрайком — на честь українського дрона.

Як почувається птах-захисник, бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Не відводить погляд, пильнує периметр і напрочуд спокійний — поранений Шрайк витримує усі процедури.

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Худим, знесиленим та з переламаним після битви крилом — його доправили до Дніпра наприкінці червня. Його евакуювали із Запорізького напрямку вдячні військові. Вони на власні очі бачили, як боривітер кинувся на ворожий дрон, що прямував на них.

Відтоді птах-захисник став героєм мемів та отримав прізвисько Шрайк на честь українського безпілотника. Він справді має багато спільного з дронами, які захищають свою територію — каже орнітологиня.

«Чому боривітер? Тому що вони зависають в повітрі. І балансуючи на повітряному потоку, просто висять в одній точці і виглядають гризунів. А друга особливість — у них є бачення в ультрафіолетовому спектрі. І вони в ньому бачать сечу гризунів. Тобто якщо миша біжить і залишає сліди, боривітер це бачить в може її атакувати», — каже Вероніка Конькова, орнітологиня.

Операція тривала півтори години. Кісточки крила складали заново та фіксували сталевими спицями.

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«В основу кістки вводиться спиця сталева та ми її фіксуємо за допомогою ось такого матеріалу, який за хвилинку фіксує наші спиці, щоб не було ротації в кісточках. неможливо, неймовірно повірити, шо в нас такі незвичайні птахи. не тільки наші військові, а й наша фауна бореться з ворогами», — каже Анастасія Кібець, ветеринарка з лікування птахів.

Вже поновився апетит та повернулися форми — Шрайк зʼїдає одне щуря на день. Зі сталевими спицями в крилі буде ще два тижні. Та стати знову вільним йому навряд чи вдасться, бо заважатиме життєвий досвід, — пояснюють знавці.

«Коли птах отримує травму в дорослому віці, він вже не відновлює первісну геометрію крила, і йому буде дуже складно відновити маневровість — таку, яка в нього була. А це зробить його не таким успішним в полюванні. Відповідно — більше шансів загинути», — каже Вероніка Конькова, орнітологиня.

Тож після одужання йому шукатимуть комфортну і простору домівку.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГЛЯНЬТЕ НА ЦІ ОЧЕНЯТА! Птах атакував ВОРОЖИЙ ДРОН і став ГЕРОЄМ ІНТЕРНЕТУ!