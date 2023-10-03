"Пташка" дала поради цивільним, що робити для військових і як їх підтримати: "Не запитуйте, як справи"

Медикиня-доброволиця Катерина Поліщук "Пташка" дала поради цивільним, як можна підтримати військових, щоб ті розуміли, що вони не сам-на-сам під час війни.

Про це вона сказала в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

"Пташка" закликає цивільних допомагати у волонтерських пунктах та у госпіталях.

"Ми за те, щоб всі жили, але щоб вони розуміли, що війна. Підіть у найближчий волонтерський пункт - запитай, що потрібно. Підіть у госпіталь, а там роботи уйма. Напиши знайомому військовому, як ти його любиш. Не запитуй, як у нього справи, не пиши тримайся. Напиши - чувак, ти крутий, дякую тобі", - каже дівчина.

Медикиня також додала, що зараз вона збирає кошти на дрони для військових. За три місяці їй вдалось купити уже 46 безпілотників. Вона наголошує, що це справді рятує життя.

"Коли на зібрані кошти з гільз, які я розмальовую чи коли завдяки дронам ми можемо забирати позиції без бою та втрат - це краще. Я розумію, що таке стояти на колінах біля тіла свого чоловіка. Я всі гроші віддам. За три місяці ми вже купили 46 дронів - 9 нічнийх, 37 денних. Є реально люди, які скидають дві гривні. І це не через те, що їм шкода, я теж була студенткою і у мене було на карті 60 грн, я скидала на збір 50 грн. Я є посередником, не волонтером", - наголошує Катерина Поліщук.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Катя померла в “Азовсталі”, повернулась “Пташка”. Дівчина зізналась про біль, який завдають свої

Нагадаємо, "Пташка" розповіла, як під час облоги на "Азовсталі" втратила свого нареченого. Вона наголосила, що вони планували одружитися, але цього так і не сталось.

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