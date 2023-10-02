"Пташка" розповіла, чи відвідує вона психолога після полону: "Ми повертаємось з травмами"

Українська медикиня-доброволиця Катерина Поліщук "Пташка" розповіла, що зараз спілкується з психологом, проте зазначає, що фахівців в Україні дуже мало.

Про це вона сказала в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

"Пташка" каже, що вона змінила багато психологів, бо більшість є некваліфікованими та не розуміють, як працювати з військовополоненими.

"Психолога я знайшла сама, бо мало є фахівців, які можуть працювати з полоненими. Я змінила чотирьох психологів, поки не знайшла свого. Він зі мною просто говорить, а не вчить. Мене дратує, коли говорять про "світлі і темні сторони". Я їм кажу - ви реально це кажете людині, яка бачила, як голови відлітають від людей і ходила викидати відрізані ноги. Ви хочете, щоб я тут дихала", - каже Катерина.

"Пташка" зазначили, що усі військовополонені потребують кваліфікованої допомоги.

"Ми коли повертаємось з полону кажемо, що все добре, що ми здорові. Але ми всі хворі, ми повертаємось з травмами, то що це такий життєвий досвід, яким не можливо перенести. Я так скажу рішення залишитись у Маріуполі було простішим, ніж те, що я потребую допомоги і спеціалізовано. Визнати те, що ти слабкий, що можеш плакати. Ти - люди і маєш право на слабкість. Бо там можна поїхати головою. У нас постсовкове виховання - терпи, мовчи, не говори про це. Бог створив людей з ротом і коли говорити про те, що тобі потрібно - стає простіше", - каже вона.

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Нагадаємо, українська доброволиця-медикиня Катерина Поліщук "Пташка" закликала українців не чіплятись до звільнених з полону, зокрема не ставити їм "дурних запитань".

Також "Пташка" розповіла про перебування на Азовсталі.

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