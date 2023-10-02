"Пташка" розповіла про перебування на Азовсталі: "Йшло по воду 6 хлопців, а поверталось лише 3"

"Пташка" каже, що зараз їй здається, ніби це все було ненасправді.

Українська медикиня-доброволиця Катерина Поліщук або як її більше знають - "Пташка" через рік після повернення з полону розповіла про "Азовсталь" та як їй тоді вдалось вижити.

Про це вона сказала в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

"Це не здається, що це було насправді. Там все було знищено, а той ангар, де я співала був один з біль-менш безпечним, бо коли засипало бункер довелось переходити в інший", - каже "Пташка".

Військова медикиня каже, що "Азовсталь" надзвичайно велике підприємство. Катерина Поліщук додала, що вона мала можливість евакуюватись з Маріуполя, проте відмовилась.

"Я казала, що якщо прийду додому, то просто застрелюсь через те, що я не пішла до кінця. Я знала, що можливо загину, але піду до кінця. Шкода, що в нас люди страждають, що в нас сусіди такі, але я рада, що народилась у такий час", - каже медикиня.

Вона також розповіла, що це й досі не може напитись води, бо на "Азовсталі" її було мало. Також вона зазначає, що піднімати по воду було вкрай небезпечно, бо можна було не повернутись.

"По воду могло піти 6 людей, а повернулось 3", - згадує дівчина.

"Пташка" зазначає, що її дуже щастить у житті - вона вижила у Маріуполі, повернулась з полону і вилікувалась після поранення.

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Нагадаємо, росіяни у Маріуполі затримали трьох школярів. Їх звинувачують в екстремістських діях.

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