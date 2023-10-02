"Пташка" розповіла про загибель коханого у Маріуполі і як вона це пережила: "Катя тоді померла"

Медикиня-доброволиця Катерина Поліщук "Пташка" розповіла, як під час облоги на "Азовсталі" втратила свого нареченого. Вона наголосила, що вони планували одружитися, але цього так і не сталось.

Про це вона сказала в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

"Пташка" наголосила, що вони із коханим були дуже подібними людьми - зі схожими цінностями та баченням життя.

"Його мама каже, що я, як Ярослав, просто жінка. Він завжди йшов до кінця, витягував своїх. Так і загинув. Він брав мене всюди зі собою, не намагався вберегти і засадити поглибше. Він казав, що поруч з ним завжди все буде добре. Ми завжди були разом у небезпечних місцях. Ми насправді дуже мало побули разом. Він у Маріуполі запропонував мені одружитися, я казала - що все після війни", - каже вона.

Медикиня каже, що протягом двох днів вона втратила у Маріуполі найкращого друга та коханого.

"Але коли у мене на руках помер мій найкращий друг, я хотіла наступного дня таки розписатись. Але я так і не встигла йому про це сказати. Він двічі приїжджав до мене в госпіталь, але я тоді поїхала із ще живим Віталіком у єдину вцілілу лікарню. Він казав, що забере мене завтра. Але завтра він, на жаль, загинув. Це були два дні, коли я померла. Катя померла в Маріуполі. Повернулась "Пташка". У мене тепер два янголи", - зазначає дівчина.

"Пташка" розповіла, що свого коханого та друга вона так і змогла поховати.

"Їхні тіла не повернули", - розповіла дівчина.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 16:00 за 2 жовтня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, "Пташка" розповіла про перебування на Азовсталі.

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